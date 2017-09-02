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13:02 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму продлили режим высокой пожарной опасности

Вероятность возникновения пожаров сохранится на полуострове с 3 по 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: AP 2017

В ведомстве напомнили, что в этот период категорически запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем, а также бросать горящие спички и окурки, использовать пиротехнику. Кроме того, нельзя оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор, выжигать траву под деревьями, на полянах и стерню на полях.

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