В Крыму продлили режим высокой пожарной опасности

В ведомстве напомнили, что в этот период категорически запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем, а также бросать горящие спички и окурки, использовать пиротехнику. Кроме того, нельзя оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор, выжигать траву под деревьями, на полянах и стерню на полях.