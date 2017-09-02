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14:13 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи снесли 25 незаконно возведенных магазинов

25 незаконно возведенных торговых объектов демонтированы в Адлерском районе Сочи. Примерно столько же на очереди.

Источник: Вести Сочи

Торговые павильоны располагались в санитарно-защитной зоне. В 100 метрах от них находилась железная дорога и вагонное депо. Решением суда эти объекты должны были быть демонтированы еще в прошлом году, но владельцы продолжали свою деятельность. Распоряжение о сносе этих объектов было подписано главой города 7 августа. Собственники расписались в уведомлениях, но предупреждения о необходимости самостоятельного сноса игнорировали.

«Мы выходили к людям и обращались для того, чтобы они сами производили демонтаж, во-первых, это будет наименее затратно для них, и соответственно, не нужно привлекать дополнительные силы, что мы делаем сегодня. Люди, как правило, думают, что все это закончится разговорами, ничего в исполнение не приведется, но мы видим обратное», — рассказал заместитель главы администрации Адлерского района Роман Ахметов.

Сейчас в судах 116 исковых заявлений. Это уже на треть меньше, чем в прошлом году. Наиболее распространённые нарушения — попытки застройщиков превысить допустимую этажность домов или их площадь. Зачастую демонтаж производится не за счет собственников, а силами мэрии, с привлечением подрядных организаций. Затраты взыскивают с нарушителя. В ближайшее время в Адлере будут снесены еще 12 торговых объектов.

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