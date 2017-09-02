В Сочи снесли 25 незаконно возведенных магазинов
25 незаконно возведенных торговых объектов демонтированы в Адлерском районе Сочи. Примерно столько же на очереди.
25 незаконно возведенных торговых объектов демонтированы в Адлерском районе Сочи. Примерно столько же на очереди.
Торговые павильоны располагались в
«Мы выходили к людям и обращались для того, чтобы они сами производили демонтаж,
Сейчас в судах 116 исковых заявлений. Это уже на треть меньше, чем в прошлом году. Наиболее распространённые нарушения — попытки застройщиков превысить допустимую этажность домов или их площадь. Зачастую демонтаж производится не за счет собственников, а силами мэрии, с привлечением подрядных организаций. Затраты взыскивают с нарушителя. В ближайшее время в Адлере будут снесены еще 12 торговых объектов.