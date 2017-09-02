Воронежцев позвали на бесплатную тренировку по боксу под руководством чемпиона России
Занятие проведет мастер спорта Андрей Ченцов.
Занятие проведет мастер спорта Андрей Ченцов.
Воронежцев пригласили на тренировку по боксу под руководством чемпиона России Андрея Ченцова. Мастер спорта начнет занятие в 19:00 пятницы, 8 сентября. Оно состоится в зале клуба Voronezh Fight Team на улице Урицкого, 47. Вход на тренировку свободный, сообщили организаторы.
Андрей Ченцов — воронежский спортсмен, победитель Евразийских игр 2013 года, бронзовый призёр первенства Европы 2013 года. Боксер завоевал «золото» на первенстве России в 2013 году. Спортсмен выиграл финальные бои в категории до 66 кг.