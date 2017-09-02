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10:59 (мск), источник: БЕЛТА

Прооперированная в Беларуси сирийская девочка на следующей неделе поедет домой

Сейчас девочка проходит лечение в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. «Она чувствует себя хорошо и на следующей неделе отправится домой», — отметили в пресс-центре Минобразования.

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирийская девочка, которой белорусские хирурги удалили опухоль, на следующей неделе поедет домой, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.

Сейчас девочка проходит лечение в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. «Она чувствует себя хорошо и на следующей неделе отправится домой», — отметили в пресс-центре Минобразования.

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Белорусские хирурги удалили опухоль 10-летней сирийской девочкеМаленькую пациентку сегодня в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии посетили министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко, первый замминистра образования Вадим Богуш и министр социальных вопросов и труда Сирии Рима аль-Кадери.

Накануне маленькую пациентку посетил министр образования Игорь Карпенко, он поздравил ее с Днем знаний и вручил портфель и подарки, пожелал крепкого здоровья и успехов в учебе, а еще пригласил в следующем году вновь приехать на оздоровление. Девочка с радостью приняла это приглашение и в свою очередь поблагодарила Беларусь и ее Президента за теплый прием и доброе отношение. И призналась, что уже соскучилась по своей бабушке (родители ребенка погибли во время боевых действий) и мечтает вернуться домой.

Игорь Карпенко поздравил с Днем знаний всех детей, которые проходят лечение в РНПЦ, и пожелал скорейшего выздоровления.

Как сообщалось, 10-летняя сирийская девочка в составе группы по приглашению Александра Лукашенко прилетела в Беларусь для оздоровления в НДЦ «Зубренок». Отклонения от нормы у ребенка обнаружили во время осмотра, который 18 августа проводили на базе Минской областной детской клинической больницы. Девочке сделали ультразвуковое исследование органов брюшной полости, там оказалось опухолевидное образование. В тот же день ее доставили на консультацию в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии и по согласованию с сирийской стороной госпитализировали в онкогематологическое отделение № 4. Операцию выполнили 24 августа.

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