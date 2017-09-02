Неспокойное место. Как проходят рейды госавтоинспекций на белорусско-российской границе

Источник: СБ - Беларусь сегодня

У автоинспекций обеих стран прибавилось задач: борьба с контрабандой, противодействие криминальному автобизнесу и многие другие. Эффективно выполнять их можно лишь при полном взаимодействии. Для этого на дорогах приграничья регулярно проходят совместные операции. В одной из них поучаствовал корреспондент Р.

Байковый разбой.

Скучать в приграничье ГАИ не приходится никогда. Что в очередной раз подтвердило недавнее происшествие.

11 августа из Курской области в Гомель приехали два молодых человека. Они позарились на дорогие мотоциклы, которые по объявлению в интернете продавал местный житель. Вот только платить за них приятели не собирались…

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В деревне Романовичи, недалеко от города, состоялась встреча с продавцом. Не подозревая об опасности, 22-летний парень демонстрировал товар — мощные байки Suzuki и Yamaha. Покупатели приценивались, расспрашивали, рассматривали. А затем один из них выхватил киянку — молоток с резиновым бойком, который используют для укладки тротуарной плитки, — и стал избивать хозяина. Когда тот упал, преступники вскочили на мотоциклы и рванули прочь.

Информация о дерзком нападении была передана всем нарядам ГАИ, несущим службу на дорогах. В их числе находились сотрудники областного управления Руслан Колесников и Александр Яковцев. В тот вечер они участвовали в рейде на автомобиле без маячков и спецраскраски. Не выделяясь на дороге, экипаж патрулировал в соседнем с Гомельским Добрушском районе. С другой его стороны — граница России.

— Получили ориентировку, а минут через пять навстречу нам несутся два мотоциклиста, — рассказывает Руслан Колесников. — Мчались на большой скорости в сторону России. Сомнений в том, что это те самые, не было. Сообщили дежурному, развернулись и поехали следом.

Догнать спортивные байки на служебной Джили попросту нереально. Даже держать дистанцию, чтобы не упускать злодеев из виду, удавалось с трудом. Тем временем в управлении принималось решение о задержании преступников у контрольного пункта. О чем предупредили и брянских коллег.

Хотя шумной погони не было, грабители догадывались, что их, скорее всего, уже ищут. Не доезжая до КП, они свернули в сторону деревни Корма. Через несколько сотен метров остановились в укромном месте, чтобы переодеться и обсудить маневр — как пересечь границу лесными тропинками. Возникшая словно из ниоткуда Джили, насколько это было возможно, блокировала путь. Спохватившись, разбойники завели моторы. Один из них на Suzuki успел объехать машину и умчался. Второй замешкался на секунды, но тоже начал отъезжать.

— По своему опыту знаю: хвататься за такой мотоцикл бесполезно, — Александр Яковцев в прошлом и сам водил спортивный байк. — С места рвет мгновенно — не удержишь, как ни пытайся. Единственный вариант — валить мотоциклиста, чтобы тот потерял равновесие и упал.

Прыгнув сбоку, милиционер повалил байк и преступника. Тот вскочил на ноги и попытался сбежать. Но безуспешно — его настиг и задержал майор Колесников. Грабителя заковали в наручники. А при обыске среди вещей изъяли шапку с прорезями для глаз — красноречивую улику.

Через несколько дней после нападения потерпевший умер в больнице. Уголовное дело переквалифицировано на статью Убийство. Задержанный участник преступления арестован. Его сообщник объявлен в розыск.

Коллеги в скайпе.

Сегодня, чтобы оперативно обсудить вопросы сотрудничества, не нужно ехать за сотни километров или звонить по международному телефону. Устроить видеоконференцию по Skype — дело пяти минут. На связи в режиме онлайн начальник УГАИ УВД Гомельского облисполкома Игорь Макушенко и его российский коллега — начальник УГИБДД УМВД РФ по Брянской области Вячеслав Лопатников. Поговорить им всегда есть о чем. Практически каждый день ведомства обмениваются информацией. Ответ по каждому запросу нужен без волокиты. Закон есть закон, и полностью от формальностей не уйти. Но не секрет, что личные контакты позволяют свести бюрократию к минимуму, максимально ускорив процесс.

Главная тема нынешней беседы — отработка дорог приграничья, включая трассуМ-10. Наряды будут работать по обе стороны, поддерживая связь и координи-руя действия. Это дает хороший эффект в плане как профилактики, так и практического результата.

Коллеги сравнивают показатели дорожной безопасности. По площади регионы почти одинаковы. Хотя количество автомобилей на душу населения в Брянской области меньше. А вот жертв ДТП там почему-то больше. Если в Гомельской области погибло 49 человек, то в Брянской — 84. При том, что это на три десятка меньше, чем за такой же период прошлого года. Найти однозначное объяснение сложно. Вероятно, сказываются уровень культуры вождения и правовая практика. К некоторым вещам в России только приходят. К примеру, рассматривается вопрос о том, чтобы обязать пешеходов носить фликеры в темное время суток. То же касается конфискации автотранспорта за вождение в пьяном виде. У нас эта мера уже доказала свою эффективность, но у соседей пока не применяется. А максимальный срок лишения водительского удостоверения на год меньше, чем в Беларуси.

Место встречи изменить нельзя.

Назавтра вместе с экипажем Межрайонного отдела оперативного реагирования и розыска УГАИ УВД Гомельского облисполкома еду в приграничье. Место встречи с российскими коллегами — нулевой километр трассы М-10. С него начинается или заканчивается — в зависимости от направления движения — белорусская территория. Начальник отдела ГИБДД МО МВД Новозыбковский Сергей Коленько и его подчиненные приезжают на двух машинах, но с пустыми кобурами на ремнях. Точно так же наши инспекторы не имеют права пересекать границу сопредельного государства, имея табельное оружие. Поэтому в отработке каждый наряд будет участвовать на своей территории.

После теплых приветствий и крепких рукопожатий — уточнение текущих задач и обмен информацией. Обстановка по обе стороны сегодня штатная. Хотя в любой момент может измениться. Один из инспекторов шутит по этому поводу:

— Может, сейчас в километре отсюда где-нибудь в лесу контрабандисты точно так же встречаются и свои планы строят.

Конечно, вероятность, что кто-то внаглую попытается везти контрабанду, невысока. Хотя бывают и такие оригиналы. Но в основном днем работает разведка. Подозрения вызывает, к примеру, остановленный нами грузовик с пустым фургоном. Водитель утверждает, что отскочил в лес за грибами. Не исключено, что это контрабандист, выехавший проверить, пройдет ли его МАЗ лесной тропинкой. Свежая глинистая грязь в протекторах свидетельствует о том, что недавно машина съезжала с шоссе. Зачем? Однако это лишь догадки. Формально предъявить нечего — все документы в порядке.

Ассортимент приграничной контрабанды не меняется годами — лидирует металлолом. В Россию его везут сотнями тонн. Закупочные цены здесь выше, а кроме того, действует сеть приемных пунктов. К слову, один из них работает недалеко от нулевого километра — у самого КПП Красный камень.

— Его хозяин грозился меня трактором переехать, — усмехается заместитель начальника МООРиР Валентин Коноплицкий. — За то, что бизнес ему портим — ловим тех, кто лом везет.

Рядом с пунктом действовала еще одна лавочка, в которой можно было сразу купить спирт. Разумеется, контрафактный. Не ехать же домой с пустыми руками.

Останавливаем видавший виды малотоннажный грузовик. За рулем предприниматель-перевозчик Александр. Он спокоен, приветливо улыбается. Типичная реакция водителя, у которого все в порядке и которому бояться нечего. В фургоне различный груз — под пленкой сантехнические изделия, в коробках — куски овчины. Водитель на полном серьезе говорит, что это баранина для милиции. То есть из такого меха шьют воротники для зимней формы сотрудников МВД.

В России Александр бывает часто и может сравнивать работу ГИБДД в разных регионах:

— Я в основном на Кавказ и Кубань езжу. Сейчас из Владикавказа возвращаюсь. Там, наверное, самые добрые инспекторы. Больше на наших, белорусских похожи. Если стоишь на аварийке, обязательно останавливаются, спрашивают, нужна ли помощь. А вот в Орловской области, под Москвой — бывает, откровенно придираются.

Другой водитель, увидев машину ГАИ, останавливается сам — просит совета. Сам он россиянин, но везет нескольких граждан Украины. Через Красный камень их не пустили. С конца прошлого года украинцам въезд разрешен только через пункты пограничного контроля. Разложив на багажнике карту, инспекторы показывают, как попасть в ближайший из них кратчайшим путем. Но даже с учетом этого придется сделать крюк в 80 километров.

Зачем инспектору радар.

Вместе с инспекторами ГИБДД Евгением Мищенко и Евгением Шендриком отправляюсь на сопредельную сторону. Автодорога А-240 — бывшая М-13 — начинается в Брянске. А через 221 километр заканчивается на границе с Беларусью, фактически переходя в М-10. Ближайший населенный пункт — самый маленький в Брянской области город Злынка, население которого едва насчитывает пять с половиной тысяч человек. Движение здесь не сильное, но ближе к выходным машин с белорусскими номерами становится больше. Среди приезжающих немало тех, кто раньше жил в России, а в преклонном возрасте перебрался жить в Беларусь. И сейчас приезжают, чтобы получать пенсию, другие пособия без уплаты комиссионных. Ближайший банк на российской территории находится как раз в Злынке.

Наших автомобилистов дорожные полицейские характеризуют как дисциплинированных. Но, конечно, идеализировать не стоит. Самое популярное нарушение — несоблюдение скоростных ограничений. Белорусский водитель, как и русский, любит быструю езду. Однако инспектора ГИБДД с радаром в руках в России вы больше не увидите. Сейчас нарушения скоростного режима фиксируют исключительно стационарные датчики. Суть новшества — искоренить предпосылки для неформального решения вопросов.

— С одной стороны, может, оно и так, — рассуждает один из инспекторов. — А с другой — судите сами: местонахождение камер все давно знают. Сбросил скорость, проехал и дальше погнал. Или, к примеру, раньше остановил инспектор за превышение скорости, а тут выясняется, что водитель еще и пьян. Датчик такого сделать не может.

Принципиально российские ПДД не отличаются от наших. Однако кое-какие особенности есть. К примеру, требование постоянно ездить с включенными фарами. Пересекая границу, об этом нужно помнить. Иначе рискуете схлопотать штраф. Впрочем, если это и произойдет, есть и хорошие новости. При оплате в течение 20 дней с момента составления протокола взимается лишь 50% суммы. Скидка не распространяется на такое серьезное нарушение, как нетрезвое вождение.

Наш земляк Геннадий считает, что российский опыт достоин заимствования:

— Хорошая система — нужно и у нас вводить. Все довольны будут: и инспектор протокол составил, и водителю нарушение дешевле обойдется. К тому же сам он будет заинтересован заплатить побыстрее.

К Геннадию претензий нет — полицейские желают ему счастливой дороги. Небольшие претензии возникли лишь к одному из проверенных белорусов. За то, что ехал на зимних шинах. Правда, наказывать его не стали. Парень, естественно, доволен:

— Впервые с ГИБДД общался. Нормальные у меня впечатления, а за резину отчитали по делу. Спасибо, что наказывать не стали, ограничились замечанием. Приеду домой, сгоняю на шиномонтаж — поменяю обязательно.

Самым эмоциональным нарушителем оказался пожилой россиянин на допотопном ВАЗ-2102. Пенсионер перевозил двух внучек без детских кресел. Причем одна из девочек сидела впереди, даже не пристегнутая ремнем безопасности. О предупреждении не может быть и речи. Штраф — 3000 российских рублей. Рост детского травматизма и гибели в ДТП в Брянской области сейчас больная тема. Поэтому и подход к ней бескомпромиссный.

Дедушка кипятится, считая, что наказывают его зря. Один инспектор молча составляет протокол. Второй, стоя поодаль, комментирует ситуацию:

— Сейчас денег на это кресло жалеют, а когда, не дай бог, страшное случится, будут волосы на себе рвать и крайних искать. И все виноваты, кроме них самих. Пускай заплатит — может, хоть тогда дойдет.

Шелест протоколов.

Спустя пару часов возвращаюсь на нулевой километр М-10. У нас отработка идет полным ходом. Причем не только в приграничной зоне, но и на других участках трассы. Чуть позже узнаю результаты.

Всего в ходе рейдовых мероприятий было выявлено более 160 нарушений ПДД. Хитом традиционно стало превышение скорости — 48 фактов. Еще свыше трех сотен зафиксировали мобильные датчики, установленные на время отработки в разных местах. Девять нетерпеливых водителей нарушили правила обгона. Шестеро игнорировали ремни безопасности. Один управлял транспортом, не имея удостоверения, еще один будет лишен его за то, что сел пьяным за руль. Два десятка автомобилей, как выяснилось, эксплуатируются без своевременно пройденного техосмотра.

Кроме того, сотрудники ОГАИ Петриковского РОВД остановили автомобиль, в котором житель Бобруйска перевозил без документов 630 литров спиртных напитков. А в Речицком районе у водителя Хонды изъяли 370 литров дизтоплива.