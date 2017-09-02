Бывший мэр Владивостока Черепков умер в московской больнице

Черепков занимал пост главы Владивостока с 1993 по 1998 год. В 1994-м ему предъявили обвинение в получении взятки. Он отказался покинуть кабинет, после чего здание штурмовал ОМОН. Через несколько месяцев дело было закрыто с формулировкой «за отсутствием состава преступления», было возбуждено новое, о фальсификации взятки. В декабре того же года Черепкова отстранили от должности «в связи с длительным неисполнением обязанностей». В 1996 году отстранение признали незаконным и восстановили градоначальника на посту.