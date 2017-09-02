Красноярский водопад претендует на звание памятника природы

Сотрудники заказника «Заповедное Прибайкалье» организовали экспедицию к Кинзелюкскому водопаду. Комплексное экологическое исследование, необходимое для присвоения объекту статуса памятника природы, провели на добровольных началах специалисты ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».

Кинзелюкский водопад, расположенный в глухой тайге Курагинского района Красноярского края высотой достигающий более 300 метров, является вторым по высоте водопадом России. Он находится на склоне одного из хребтов Восточного Саяна. В этой дикой, труднодоступной местности природа сохранилась в естественном состоянии. В нескольких километрах расположен заказник «Заповедное Прибайкалье».