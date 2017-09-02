Нижегородцы просят защитить Светлоярский парк от застройки

Нижегородские активисты просят остановить застройку в Светлоярском парке. Об этом на своей странице в соцсети сообщила градозащитница Мария Попова.

Сормовичи направили обращение в адрес главы города Елизаветы Солонченко. Жители просят остановить застройку, которая приведет к уничтожению части Светлоярского парка.