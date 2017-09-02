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12:45 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородцы просят защитить Светлоярский парк от застройки

Жители собирают подписи под обращением к главе города.

Нижегородские активисты просят остановить застройку в Светлоярском парке. Об этом на своей странице в соцсети сообщила градозащитница Мария Попова.

Сормовичи направили обращение в адрес главы города Елизаветы Солонченко. Жители просят остановить застройку, которая приведет к уничтожению части Светлоярского парка.

Под обращением, направленным в конце августа, поставили свои подписи 250 активистов. Сбор подписей будет продолжен.

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