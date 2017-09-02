Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малахова уволили с Первого канала после письма Путину
Ученые выяснили, почему люди любят гулять с собаками
Изобретение белорусов привело в восторг бизнесменов по всему миру
Одиннадцать секунд стоили жизни молодому блогеру (видео)
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Китай близок к совершению революции в подводном флоте – СМИ
СМИ: Турчинов расстроен приветствием Нацгвардии
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
10Акупунктура для собак и кошек
17:54 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Проспект Ленина в Екатеринбурге перекроют на целый месяц

Какие проблемы ждут автолюбителей и пассажиров общественного транспорта.

Источник: AP 2017

Движение автотранспорта по чётной стороне проспекта Ленина (напротив мэрии) в Екатеринбурге закроют завтра, 3 сентября 2017 года, сообщает корреспондент «Аиф-Урал».

Ограничения коснутся участка от улицы Вайнера, 9 до улицы 8 Марта. Они связаны с масштабным ремонтом проспекта и продлятся с 3 сентября по 10 октября. Остановка общественного транспорта «Площадь 1905 года» на чётной стороне проспекта Ленина всё это время работать не будет.

Стоит также отметить, что с 11 до 20 октября 2017 года с 22.00 по 6.00 власти собираются закрывать чётную сторону Ленина в районе проезда к дому на улице Вайнера, 9 на перекрёстке с переулком Банковским и по нечётной стороне проспекта Ленина на перекрёстке с улицей Вайнера.

Напомним, ранее, 30 августа, Городское управление дорожно-строительных работ закрыло движение по чётной стороне улицы Московской от переулка Арамильского до улицы Островского. Ограничения будут действовать до 10 сентября 2017 года и тоже связаны с проведением работ по капитальному ремонту.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жители Югры не могли попасть домой из-за горы мусора
Польские политики потребовали от России военных репараций
МИД вручил ноту протеста дипломату США из-за готовящихся обысков
СМИ: Дания начала обсуждение проекта против «Северного потока-2»
Арку Крымского моста показали с орбиты МКС (фото)
Курс биткоина установил новый исторический максимум
На Украине открыли дело о нарушении сбыта билетов на Евровидение
Шарапова ответила на критику Возняцки
Спорт
В Мадриде бьются за Россию: анонс субботних игр отбора ЧМ-2018 Испания и Италия в Мадриде выяснят, кто займет первое место в их отборочной группе, Украина и Турция в Харькове сойдутся не на жизнь, а на смерть
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь