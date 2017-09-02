Проспект Ленина в Екатеринбурге перекроют на целый месяц

Источник: AP 2017

Движение автотранспорта по чётной стороне проспекта Ленина (напротив мэрии) в Екатеринбурге закроют завтра, 3 сентября 2017 года, сообщает корреспондент «Аиф-Урал».

Ограничения коснутся участка от улицы Вайнера, 9 до улицы 8 Марта. Они связаны с масштабным ремонтом проспекта и продлятся с 3 сентября по 10 октября. Остановка общественного транспорта «Площадь 1905 года» на чётной стороне проспекта Ленина всё это время работать не будет.

Стоит также отметить, что с 11 до 20 октября 2017 года с 22.00 по 6.00 власти собираются закрывать чётную сторону Ленина в районе проезда к дому на улице Вайнера, 9 на перекрёстке с переулком Банковским и по нечётной стороне проспекта Ленина на перекрёстке с улицей Вайнера.