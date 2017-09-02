Казанские туристы 17 часов не могли вылететь из Анталии в Казань
Портал ProKazan.ru изучил
Портал ProKazan.ru изучил
Казанские туристы почти целые сутки пробыли в аэропорту турецкой Анталии
Рейс 8Q 873 авиакомпании Onur Air должен был вылететь из Анталии 1 сентября в 8.10 утра и прибыть в аэропорт Казани в 12.00 накануне, однако рейс вылетел лишь сегодня ночью в 1.15, а прибыл в 4.42.
Отметим, что по данным
На данный момент невозможно оперативно получить комментарий у авиакомпании Onur Air, так как ее представительства нет в России. Портал ProKazan.ru ожидает ответа от