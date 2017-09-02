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13:14 (мск), источник: "Российская газета"

С начала года над Крымом перехватили 120 самолетов НАТО

Южные воздушные рубежи России охраняют истребители Су-30СМ 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Источник: mil.ru

Разведывательная активность стран НАТО и их союзников у южных рубежей России не прекращается. Особенную активность США проявляют вблизи Крыма. Об этом сообщил командующий армией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, передает ТАСС.

По его словам, нездоровый интерес стран северо-атлантического альянса у границ России чрезвычайно высок.

— Особую активность в ведении воздушной разведки над акваторией Черного моря вблизи Крыма проявляют летательные аппараты США — как пилотируемые самолеты-разведчики, так и разведчики-беспилотники, включая стратегические, — сообщил командующий.

Южные воздушные рубежи России охраняют истребители Су-30СМ 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

— За восемь месяцев этого года истребители Су-30СМ не менее 120 раз поднимались в воздух и сопровождали их разведывательные полеты вдоль нашей государственной границы, — рассказал генерал-лейтенант Севостьянов.

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