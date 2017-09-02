С начала года над Крымом перехватили 120 самолетов НАТО
Южные воздушные рубежи России охраняют истребители Су-30СМ 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
Южные воздушные рубежи России охраняют истребители Су-30СМ 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
Разведывательная активность стран НАТО и их союзников у южных рубежей России не прекращается. Особенную активность США проявляют вблизи Крыма. Об этом сообщил командующий армией
По его словам, нездоровый интерес стран
— Особую активность в ведении воздушной разведки над акваторией Черного моря вблизи Крыма проявляют летательные аппараты США — как пилотируемые
Южные воздушные рубежи России охраняют истребители Су-30СМ 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
— За восемь месяцев этого года истребители Су-30СМ не менее 120 раз поднимались в воздух и сопровождали их разведывательные полеты вдоль нашей государственной границы, — рассказал