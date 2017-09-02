Память Героя России Дмитрия Жидкова увековечили в нижегородской православной гимназии
Полпред президента в ПФО Михаил Бабич вместе с митрополитом Георгием отправились в православную гимназию во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Полпред президента в ПФО Михаил Бабич вместе с митрополитом Георгием отправились в православную гимназию во имя святого благоверного князя Александра Невского.
Там установили памятную доску Герою России Дмитрию Жидкову, который учился в этой школе. В этом году в первый класс гимназии пошла его племянница. Всего же в этом году гимназия приняла 310 ребят, из них 75 первоклассников.