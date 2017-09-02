Ерлан Сагадиев прокомментировал нововведения в учебниках

Источник: Kapital.kz

«Надо быть в этом отношении поспокойнее. Я думаю, что мы готовим детей для сегодняшнего дня, для будущего, но не для прошлого. Что касается использования таких слов, как «пиарщик» и других, в русском языке более 50 тысяч слов пришлых.

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Каждый день язык обогащается новыми словами. Наверное, когда слово «история» приходило в русский язык от слова history и начало использоваться, тоже были некоторые недовольные. В этом ничего страшного нет, дети наши должны знать современную терминологию", — сказал Ерлан Сагадиев в интервью журналистам, после торжественной линейки в столичной школе-гимназии № 80.

Министр добавил, что на сегодня эти слова уже используются учащимися в повседневной жизни.

Отметим, ранее родители учащихся 5 классов выразили возмущение новым учебником русского языка, они были недовольны, некоторыми новыми словами, внедренными в содержание книг. В частности, такими словами как: «Сетевой этикет», «Транспорт мечты», «Реклама автомобиля», «пиарить подкаст через соцсети», «лайкать в соцсетях» и так далее.