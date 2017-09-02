Нижегородцы могут выбрать место установки памятника Горькому

Главный архитектор Нижнего Новгорода Виктор Быков предложил три места, где можно было бы разместить отреставрированный памятник Максиму Горькому авторства скульптора Андрея Кикина. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

В ходе восстановительных работ у памятника пришлось полностью заменить наиболее разрушенную, среднюю секцию. После транспортировки видимые сейчас просветы будут закрыты, а весь памятник заново тонирован. Реставраторы подтвердили, что скульптуру можно устанавливать на открытом воздухе.

Первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов предложил управлению главного архитектора подобрать возможные варианты установки памятника, а итоговое решение оставить за нижегородцами.

Виктор Быков определил три места для установки скульптуры: сквер по улице Ефремова, д. 2, площадка перед кинотеатром «Буревестник» и центральная часть сквера на улице Ковалихинская.

Памятник Максиму Горькому авторства Андрея Кикина был установлен в парке имени Кулибина в начале 1940-х годов на пересечении дорожек, идущих от четырех углов парка. В 2012 году после обследования скульптуры специалистами было принято решение демонтировать ее из-за возникшей угрозы разрушения при дальнейшем нахождении на открытом воздухе.