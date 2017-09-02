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12:59 (мск), источник: БЕЛТА

До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 сентября, по западу грозы

В первое воскресенье осени в Беларуси будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем по западной половине Беларуси пройдут дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер будет юго-восточный, слабый до умеренного, при грозах порывистый.

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Источник: БЕЛТА

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В воскресенье, 3 сентября, в Беларуси будет до 26 градусов тепла, по западной половине страны ожидаются грозы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В первое воскресенье осени в Беларуси будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем по западной половине Беларуси пройдут дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер будет юго-восточный, слабый до умеренного, при грозах порывистый.

Ночная температура воздуха составит 8−14 градусов тепла, по востоку местами будет плюс 5−7 градусов. Днем воздух прогреется до 15−26 градусов. Теплее всего будет на юго-востоке страны.

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