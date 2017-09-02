Ремонт на Московском проспекте почти закончен

Кроме того, по данным главы министерства, на ул. Емельянова на 85% закончена укладка верхнего слоя асфальтобетона, дорожники завершают укрепление обочин. На ул. Дзержинского на две трети сделана регулировка бортового камня, по окончании этих работ фрезерование верхнего слоя продолжится.
На трассе Калининград — Балтийск рабочие занимаются укладкой верхнего слоя асфальта, на Южном обходе такой слой уложен на 92%, почти закончено укрепление обочин. Практически завершена укладка верхнего слоя на дороге Калининград — Долгоруково. На самом протяжённом участке ремонта (41,2 км) трассы Калининград — Крылово, идущей через Правдинск, фрезерование закончено, подрядчик приступил к укладке верхнего слоя. На дороге Переславское — Круглово наносят разметку термопластиком.
Региональные власти признают, что только 20% региональных дорог в калининградской агломерации соответствуют нормативам.
Всего в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году будут отремонтированы 11 объектов общей протяжённостью более 140 км. Программа рассчитана до 2025 года.