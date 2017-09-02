В двух районах Башкирии вводится чрезвычайный класс пожарной опасности в лесах
В Госкомитете по ЧС предостерегают от лесных прогулок.
В Госкомитете по ЧС предостерегают от лесных прогулок.
Чрезвычайные службы Башкирии вводят пятый, самый чрезвычайный класс, пожарной опасности в лесах. Под угрозой остаются два района республики.
Так, в Госкомитете Башкирии по ЧС вводят пятый класс опасности в Федоровском и Хайбуллинском районах республики.
В ведомстве предупредили, что местным жителям необходимо соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры, не сжигать траву и не оставлять в на природе мусор или предметы, которые могут воспламениться на жаре.
Напомним, что в Башкирии уже неделю стоит жаркая и безоблачная погода, которая может стать причиной лесных пожаров.