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16:11 (мск), источник: Комсомольская правда

В двух районах Башкирии вводится чрезвычайный класс пожарной опасности в лесах

В Госкомитете по ЧС предостерегают от лесных прогулок.

Источник: AP 2017

Чрезвычайные службы Башкирии вводят пятый, самый чрезвычайный класс, пожарной опасности в лесах. Под угрозой остаются два района республики.

Так, в Госкомитете Башкирии по ЧС вводят пятый класс опасности в Федоровском и Хайбуллинском районах республики.

В ведомстве предупредили, что местным жителям необходимо соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры, не сжигать траву и не оставлять в на природе мусор или предметы, которые могут воспламениться на жаре.

Напомним, что в Башкирии уже неделю стоит жаркая и безоблачная погода, которая может стать причиной лесных пожаров.

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