В двух районах Башкирии вводится чрезвычайный класс пожарной опасности в лесах

Источник: AP 2017

Чрезвычайные службы Башкирии вводят пятый, самый чрезвычайный класс, пожарной опасности в лесах. Под угрозой остаются два района республики.

Так, в Госкомитете Башкирии по ЧС вводят пятый класс опасности в Федоровском и Хайбуллинском районах республики.

В ведомстве предупредили, что местным жителям необходимо соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры, не сжигать траву и не оставлять в на природе мусор или предметы, которые могут воспламениться на жаре.