В Ливадии вместо гостиницы незаконно возводят апартаменты на продажу — Госкомрегистр

«Государственные земельные инспекторы, рассматривая поступившее обращение из Минэкологии РК, выявили нарушение в использовании земельного участка площадью 1600 кв м. Разрешение выдавалось на “гостиничное использование”, а согласно сведениям информационного стенда на участке запланировано начало строительства многоэтажного рекреационного комплекса “Царский берег”. К тому же на одном из сайтов в сети интернет уже предлагаются к продаже апартаменты в данном комплексе. Такие действия противоречат законодательству», — разъяснил председатель Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, главный государственный инспектор по использованию и охране земель Александр Спиридонов.