В Ливадии вместо гостиницы незаконно возводят апартаменты на продажу — Госкомрегистр
Нецелевое использование земельного участка площадью более 1,5 тыс кв м зафиксировали в Ливадии специалисты Госкомрегистра.
Нецелевое использование земельного участка площадью более 1,5 тыс кв м зафиксировали в Ливадии специалисты Госкомрегистра.
Вместо гостиницы, на которую ведомство давало разрешение застройщику, на участке начали строить многоэтажный рекреационный комплекс, сообщает
«Государственные земельные инспекторы, рассматривая поступившее обращение из Минэкологии РК, выявили нарушение в использовании земельного участка площадью 1600 кв м. Разрешение выдавалось на “гостиничное использование”, а согласно сведениям информационного стенда на участке запланировано начало строительства многоэтажного рекреационного комплекса “Царский берег”. К тому же на одном из сайтов в сети интернет уже предлагаются к продаже апартаменты в данном комплексе. Такие действия противоречат законодательству», — разъяснил председатель Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, главный государственный инспектор по использованию и охране земель Александр Спиридонов.
Он добавил, что госземинспекторы комитета предложили Службе государственного строительного надзора Республики отменить выданную ранее декларацию о начале строительства на этом земельном участке.