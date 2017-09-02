Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Почему натуральное — не значит полезное
ПФР ответил на распространенные сообщения об увеличении пенсии
На борту вылетевшего из Москвы самолета умерла пассажирка
МИД Украины направил ноту протеста Болгарии
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Сбросившая 84 кг Картункова ответила на обвинения в анорексии
Откровенное платье Кабаевой восхитило итальянцев
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
14События недели в фотографиях
13:29 (мск), источник: РИА Крым

В Ливадии вместо гостиницы незаконно возводят апартаменты на продажу — Госкомрегистр

Нецелевое использование земельного участка площадью более 1,5 тыс кв м зафиксировали в Ливадии специалисты Госкомрегистра.

Источник: РИА "Новости"

Вместо гостиницы, на которую ведомство давало разрешение застройщику, на участке начали строить многоэтажный рекреационный комплекс, сообщает пресс-служба Госкомрегистра. Более того, апартаменты строящегося комплекса уже выставили на продажу.

«Государственные земельные инспекторы, рассматривая поступившее обращение из Минэкологии РК, выявили нарушение в использовании земельного участка площадью 1600 кв м. Разрешение выдавалось на “гостиничное использование”, а согласно сведениям информационного стенда на участке запланировано начало строительства многоэтажного рекреационного комплекса “Царский берег”. К тому же на одном из сайтов в сети интернет уже предлагаются к продаже апартаменты в данном комплексе. Такие действия противоречат законодательству», — разъяснил председатель Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, главный государственный инспектор по использованию и охране земель Александр Спиридонов.

Он добавил, что госземинспекторы комитета предложили Службе государственного строительного надзора Республики отменить выданную ранее декларацию о начале строительства на этом земельном участке.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Koktebel Jazz Party-2017: трансляция в формате 360 градусов, дельфины и никакой политики
Для монтажа арок Крымского моста в сентябре предусмотрят резервный срок
Польские политики потребовали от России военных репараций
Саакашвили заявил, что его брат задержан в Киеве
Российские миллиардеры стали богаче на 17 млрд долларов
Небензя назвал уровень отношений с США «непозволительно низким»
Россиянок, вернувшихся из Ирака, не будут судить
Бывший мэр Владивостока Черепков умер в московской больнице
Шарапова ответила на критику Возняцки
Спорт
Германии повезло в игре с чехами: обзор игр пятницы в отборе ЧМ Сборная Германии вырвала победу у Чехии на последних минутах, Польша потерпела первое поражение в отборе и сразу крупное
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь