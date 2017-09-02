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13:37 (мск), источник: 365info.kz

На 11 улицах Алматы ограничено движение

Полиция Алматы сообщила, какие улицы Алматы лучше пока объезжать стороной. Идет ремонт.

Источник: 365info.kz

Управление административной полиции ДВД Алматы напоминает, что в мегаполисе продолжается реконструкция инженерных сетей.

Поэтому движение по многим (преимущественно центральным) улицам ограничено. Список участков дорог, которые следует объезжать: Ул. Тобоякова от пр. Сейфуллина до ул. Жансугурова. Ул. Панфилова от пр. Райымбека до ул. Маметовой. Ул. Маметова от ул. Валиханова до ул. Пушкина. Ул. Маметова от ул. Пушкина до ул. Нусупбекова. Ул. Казыбек би от ул. Чайковского до ул. Амангельды. Ул. Амангельды от ул. Казыбек би до ул. Толе би. Ул. Айтеке би от пр. Абылай хана до ул. Чайковского. Ул. Масанчи от ул. Жамбыла до ул. Кабанбай батыра. Ул. Масанчи от ул. Карасай батыра до ул. Толе би. Ул. Аскарова от ул. Саина до ул. Тополевая. Ул. Толе от ул. Тлендиева до ул. Утеген батыра.

С началом учебного года движение по улицам Алматы станет более интенсивным. Поэтому департамент внутренних дел просит алматинских водителей заранее планировать маршруты во избежание заторов.

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