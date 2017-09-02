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13:35 (мск), источник: Zakon.kz

Эрдоган поздравил Назарбаева с Курбан айтом и обсудил предстоящий визит в Астану

По телефону лидеры стран обсудили вопросы предстоящего Саммита ОИС по науке и технологиям.

Источник: Zakon.kz

Президент Рк Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Нурсултана Назарбаева с праздником Курбан айт, пожелал ему крепкого здоровья и успехов, а народу Казахстана — процветания.

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В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также предстоящий официальный визит Президента Турецкой Республики в Астану 9 сентября.

Лидеры стран также обменялись мнениями по вопросам проведения первого Саммита ОИС по науке и технологиям, который состоится 10—11 сентября т.г. в Астане.

Президенты договорились продолжить конструктивный диалог для дальнейшего углубления казахстанско-турецких отношений по широкому спектру направлений. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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