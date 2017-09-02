Эрдоган поздравил Назарбаева с Курбан айтом и обсудил предстоящий визит в Астану
По телефону лидеры стран обсудили вопросы предстоящего Саммита ОИС по науке и технологиям.
По телефону лидеры стран обсудили вопросы предстоящего Саммита ОИС по науке и технологиям.
Президент Рк Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Zakon.kz со ссылкой на
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Нурсултана Назарбаева с праздником Курбан айт, пожелал ему крепкого здоровья и успехов, а народу Казахстана — процветания.
В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также предстоящий официальный визит Президента Турецкой Республики в Астану 9 сентября.
Лидеры стран также обменялись мнениями по вопросам проведения первого Саммита ОИС по науке и технологиям, который состоится
Президенты договорились продолжить конструктивный диалог для дальнейшего углубления