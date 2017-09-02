Часовню Параскевы Пятницы ночью в Красноярске украшают световым шоу

Вчера, 1 сентября, в 21 час в Красноярске часовня Параскевы пятницы стала экраном для светового шоу. Стену часовни светом раскрасили картинами Василия Сурикова, которую представила студия света Di.Vision. Такое же шоу будет представлено сегодня, 2 сентября вечером, об этом сообщают на страничке усадьбы Сурикова в социальных сетях и в группе Красноярск архитектурный.

«Под музыку будут показаны самые знаковые события из истории Красноярска и очень необычно представлена коллекция картин Усадьбы Сурикова», — пишут в группе. А также советуют приходить с детьми, и не увлекаться фотографированием, чтобы «насладится моментом вживую, а не через объектив телефона».