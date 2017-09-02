В Москве простились со скрипачом Дмитрием Коганом
В московском международном Доме музыки простились с известным скрипачом Дмитрием Коганом, передает РИА «Новости».
В московском международном Доме музыки простились с известным скрипачом Дмитрием Коганом, передает РИА «Новости».
На церемонии прощания присутствовали близкие люди музыканта и поклонники его таланта.
Прощание с ним состоялось в Камерном зале. Похоронят Когана на Троекуровском кладбище.
Заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался 29 августа в Москве на 39-м году жизни. По словам родных, Коган скончался после тяжелой болезни.
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