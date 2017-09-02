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16:17 (мск), источник: Газета.Ру

В Москве простились со скрипачом Дмитрием Коганом

В московском международном Доме музыки простились с известным скрипачом Дмитрием Коганом, передает РИА «Новости».

Источник: РИА "Новости"

На церемонии прощания присутствовали близкие люди музыканта и поклонники его таланта.

Прощание с ним состоялось в Камерном зале. Похоронят Когана на Троекуровском кладбище.

Заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался 29 августа в Москве на 39-м году жизни. По словам родных, Коган скончался после тяжелой болезни.

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