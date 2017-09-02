Новорождённого жирафа в алматинском зоопарке не стали называть в честь ЭКСПО
Новорождённого детёныша жирафа ранее предлагали назвать в честь выставки ЭКСПО. Однако в итоге он стал Алмой.
Новорождённого детёныша жирафа ранее предлагали назвать в честь выставки ЭКСПО. Однако в итоге он стал Алмой.
В алматинском зоопарке определились с именем новорождённого детёныша жирафа. Как сообщается на странице зоопарка Алматы в Facebook, его назвали казахским именем Алма.
«Спасибо всем, кто принял участие в голосовании. Совместными усилиями мы с вами выбрали имя для жирафёнка — Алма. Алма — новая гордость зоопарка и города», — сообщила администрация зоопарка.
Ранее алматинцы предлагали назвать новорождённого жирафёнка в честь ЭКСПО. О рождении жирафёнка было сообщено 22 августа. Тогда и был объявлен конкурс на лучшее имя.
Марина Дусенко в комментариях предположила, что жирафа лучше назвать Алма, потому что малышка родилась в Алматы и, следовательно, алматинка.
Малышка стала тринадцатым жирафом, родившимся в алматинском зоопарке. В 2016 году здесь праздновали рождение самца по имени Максим.