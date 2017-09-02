Байбек открыл новую школу и провел открытый урок по «Рухани жаңғыру»
Аким Алматы Бауыржан Байбек открыл новую казахскую
Аким Алматы Бауыржан Байбек открыл новую казахскую
В учебном заведении, построенном в рамках программы «Туған жер» благотворительным фондом «Сәби», будут обучаться 1314 учеников, а в первый класс пойдут 245 детей. В целом, сегодня в Алматы за школьные парты сели свыше 230 тысяч детей, из них 26 тысяч являются первоклассниками.
В своем приветственном слове аким Алматы отметил, что за три года с момента образования нового Наурызбайского района количество учащихся в средних школах увечилось почти в два раза, достигнув 12 тысяч школьников.
В этой связи в 2016 году по программе «Нұрлы жол» в микрорайоне «Қалқаман» построена новая школа № 157 на 900 мест. Ведется строительство еще одной школы в микрорайоне «Ақжар» на 1200 мест. В двух школах Наурызбайского района ведутся работы по сейсмоусилению и ремонту зданий. Для предоставления качественного образования обеспечено стопроцентное оснащение школ города современными кабинетами физики, химии, биологии,
Поздравив учеников и родителей с началом нового учебного года, аким Алматы провел открытый урок для старшеклассников школы, посвященный программе «Рухани жаңғыру».
«Как сказал Елбасы в своей программной статье “Рухани жаңғыру”, “…культ образования должен быть всеобщим. Если в системе ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех”. Вместе с тем, непременным условием успешной реализации этой задачи является транспарентность учреждений образования, открытость для общественности», — отметил Байбек.
В текущем учебном году в рамках программы «Рухани жаңғыру» в пяти школах города планируется организация интегрированного курса по краеведению через изучение истории, географии и культуры родного края. В ходе встречи Бауыржан Байбек рассказал учащимся о проекте «Сакральная география Казахстана», в который были включены объекты
Среди них археологический
Напомним, в этом году исполнилось 3 года с момента Указа Главы государства о создании нового Наурызбайского района. За этот период было заасфальтировано 188 километров районных дорог, 64 многоквартирных дома были подключены к теплоснабжению. Район на 100% обеспечен газоснабжением. Построены 2 школы, 3 поликлиники, на принципах ГЧП открыты 33 детских сада, а также 17 спортивных и детских площадок. Проведены строительные работы по берегоукреплению общей протяженностью 7,7 километра вдоль русла реки Каргалы, а также благоустройство прилегающей территории, образовав новый центр досуга для жителей района. Буквально несколько дней назад состоялось открытие нового