Байбек открыл новую школу и провел открытый урок по «Рухани жаңғыру»

Источник: Tengrinews

В учебном заведении, построенном в рамках программы «Туған жер» благотворительным фондом «Сәби», будут обучаться 1314 учеников, а в первый класс пойдут 245 детей. В целом, сегодня в Алматы за школьные парты сели свыше 230 тысяч детей, из них 26 тысяч являются первоклассниками.

В своем приветственном слове аким Алматы отметил, что за три года с момента образования нового Наурызбайского района количество учащихся в средних школах увечилось почти в два раза, достигнув 12 тысяч школьников.

В этой связи в 2016 году по программе «Нұрлы жол» в микрорайоне «Қалқаман» построена новая школа № 157 на 900 мест. Ведется строительство еще одной школы в микрорайоне «Ақжар» на 1200 мест. В двух школах Наурызбайского района ведутся работы по сейсмоусилению и ремонту зданий. Для предоставления качественного образования обеспечено стопроцентное оснащение школ города современными кабинетами физики, химии, биологии, лингафонно-мультимедийными кабинетами, интерактивными досками и другим. К примеру, новая школа в Наурызбайском районе оснащена 10 лингафонно-мультимедийными кабинетами новой модификации, кабинетами физики, химии, биологии и четырьмя кабинетами информатики, двумя спортивными залами.

Поздравив учеников и родителей с началом нового учебного года, аким Алматы провел открытый урок для старшеклассников школы, посвященный программе «Рухани жаңғыру».

«Как сказал Елбасы в своей программной статье “Рухани жаңғыру”, “…культ образования должен быть всеобщим. Если в системе ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех”. Вместе с тем, непременным условием успешной реализации этой задачи является транспарентность учреждений образования, открытость для общественности», — отметил Байбек.

В текущем учебном году в рамках программы «Рухани жаңғыру» в пяти школах города планируется организация интегрированного курса по краеведению через изучение истории, географии и культуры родного края. В ходе встречи Бауыржан Байбек рассказал учащимся о проекте «Сакральная география Казахстана», в который были включены объекты историко-культурного наследия Алматы.

Среди них археологический парк-заповедник «Боралдайские сакские курганы», монументы «Тәуелсіздік таңы» и «Тәуелсіздік», Свято-Вознесенский кафедральный собор, мавзолей Райымбек батыра и дом-музей имени Ахмета Байтурсынова.