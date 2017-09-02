Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малахова уволили с Первого канала после письма Путину
Найден оптимальный уровень потребления овощей и фруктов
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
Сын советских физиков изобрел технологии, опередившие время
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Сотня российских "убийц танков" встревожила Запад – СМИ
«Абрамс не полезет»: СМИ о сценарии боя с Т-90
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
11Солнечное затмение над США
14:50 (мск), источник: Tengrinews

Байбек открыл новую школу и провел открытый урок по «Рухани жаңғыру»

Аким Алматы Бауыржан Байбек открыл новую казахскую школу-гимназию № 174, которая впервые распахнула свои двери для школьников микрорайона «Шұғыла» Наурызбайского района.

Источник: Tengrinews

В учебном заведении, построенном в рамках программы «Туған жер» благотворительным фондом «Сәби», будут обучаться 1314 учеников, а в первый класс пойдут 245 детей. В целом, сегодня в Алматы за школьные парты сели свыше 230 тысяч детей, из них 26 тысяч являются первоклассниками.

В своем приветственном слове аким Алматы отметил, что за три года с момента образования нового Наурызбайского района количество учащихся в средних школах увечилось почти в два раза, достигнув 12 тысяч школьников.

Читайте также
Даурен Абаев ответил на предложение «отправить всех министров на месяц в аул»

В этой связи в 2016 году по программе «Нұрлы жол» в микрорайоне «Қалқаман» построена новая школа № 157 на 900 мест. Ведется строительство еще одной школы в микрорайоне «Ақжар» на 1200 мест. В двух школах Наурызбайского района ведутся работы по сейсмоусилению и ремонту зданий. Для предоставления качественного образования обеспечено стопроцентное оснащение школ города современными кабинетами физики, химии, биологии, лингафонно-мультимедийными кабинетами, интерактивными досками и другим. К примеру, новая школа в Наурызбайском районе оснащена 10 лингафонно-мультимедийными кабинетами новой модификации, кабинетами физики, химии, биологии и четырьмя кабинетами информатики, двумя спортивными залами.

Поздравив учеников и родителей с началом нового учебного года, аким Алматы провел открытый урок для старшеклассников школы, посвященный программе «Рухани жаңғыру».

«Как сказал Елбасы в своей программной статье “Рухани жаңғыру”, “…культ образования должен быть всеобщим. Если в системе ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех”. Вместе с тем, непременным условием успешной реализации этой задачи является транспарентность учреждений образования, открытость для общественности», — отметил Байбек.

В текущем учебном году в рамках программы «Рухани жаңғыру» в пяти школах города планируется организация интегрированного курса по краеведению через изучение истории, географии и культуры родного края. В ходе встречи Бауыржан Байбек рассказал учащимся о проекте «Сакральная география Казахстана», в который были включены объекты историко-культурного наследия Алматы.

Среди них археологический парк-заповедник «Боралдайские сакские курганы», монументы «Тәуелсіздік таңы» и «Тәуелсіздік», Свято-Вознесенский кафедральный собор, мавзолей Райымбек батыра и дом-музей имени Ахмета Байтурсынова.

Напомним, в этом году исполнилось 3 года с момента Указа Главы государства о создании нового Наурызбайского района. За этот период было заасфальтировано 188 километров районных дорог, 64 многоквартирных дома были подключены к теплоснабжению. Район на 100% обеспечен газоснабжением. Построены 2 школы, 3 поликлиники, на принципах ГЧП открыты 33 детских сада, а также 17 спортивных и детских площадок. Проведены строительные работы по берегоукреплению общей протяженностью 7,7 километра вдоль русла реки Каргалы, а также благоустройство прилегающей территории, образовав новый центр досуга для жителей района. Буквально несколько дней назад состоялось открытие нового административно-делового центра Наурызбайского района, где расположились районный акимат, суд, прокуратура, ЦОН, ЗАГС, Казпочта, банк, центр выплаты пенсий, управления государственных доходов, юстиции и другие.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
&quot;Нокаут значит, что я хорошо поработал&quot;. Полное интервью Головкина - о жизни, семье и карьере
Польские политики потребовали от России военных репараций
Саакашвили заявил, что его брат задержан в Киеве
Российские миллиардеры стали богаче на 17 млрд долларов
Небензя назвал уровень отношений с США «непозволительно низким»
Курс биткоина установил новый исторический максимум в $5000
Бывший мэр Владивостока Черепков умер в московской больнице
Шарапова ответила на критику Возняцки
Спорт
Германии повезло в игре с чехами: обзор игр пятницы в отборе ЧМ Сборная Германии вырвала победу у Чехии на последних минутах, Польша потерпела первое поражение в отборе и сразу крупное
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
В Москве вырастет уровень обеспеченности жильем
Старинные усадьбы Подмосковья превратят в дома престарелых
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
В России изменилась тройка лидеров рынка ипотеки
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь