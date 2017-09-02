В Омске расширят участок дороги на пересечении улицы 10 лет Октября и Окружная дорога
Дополнительная полоса появится для движения в сторону города.
Дополнительная полоса появится для движения в сторону города.
После массовых жалоб омичей было принято решение о расширении магистрали. Финансовые затраты взяли на себя мэрия и крупный строительный гипермаркет.
Согласно плану дорожные работники должны закончить ремонт через две недели.
Евгений Гонцев, начальник дорожной службы центрального
— Щебня уйдет около 350 кубических метров, песка — около 420 кубических метров. Будет устройство двух слоев: первый — выравнивающий, толщина 6 см; верхний слой покрытия — толщина тоже 6 см. Две бригады работают: одна занимается непосредственно устройством подстилающих и выравнивающих слоев, вторая — вспомогательная. (Цитата по «ГТРК-Омск»).
Отметим, что в планах добавить еще одну полосу в сторону Сыропятского тракта.