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18:31 (мск), источник: Om1.ru

В Омске расширят участок дороги на пересечении улицы 10 лет Октября и Окружная дорога

Дополнительная полоса появится для движения в сторону города.

Источник: РИА "Новости"

После массовых жалоб омичей было принято решение о расширении магистрали. Финансовые затраты взяли на себя мэрия и крупный строительный гипермаркет.

Согласно плану дорожные работники должны закончить ремонт через две недели.

Евгений Гонцев, начальник дорожной службы центрального дорожно-эксплуатационного участка:

 — Щебня уйдет около 350 кубических метров, песка — около 420 кубических метров. Будет устройство двух слоев: первый — выравнивающий, толщина 6 см; верхний слой покрытия — толщина тоже 6 см. Две бригады работают: одна занимается непосредственно устройством подстилающих и выравнивающих слоев, вторая — вспомогательная. (Цитата по «ГТРК-Омск»).

Отметим, что в планах добавить еще одну полосу в сторону Сыропятского тракта.

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