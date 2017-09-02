В Краснодаре на восьми трамвайных маршрутах заработала безналичная оплата проезда

Источник: ЮГА.ру

Так, безналичный способ оплаты проезда действует на маршрутах № 4, 5, 8, 9, 10, 12, 20 и 22.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2016 года появилась возможность рассчитаться за проезд в трамвае № 5 с помощью карты любого банка.

В июле 2017-го бесконтактная система расчета заработала во всех троллейбусах и на автобусных маршрутах № 2, 2Е, 10, 14, 43, 46, 51, 52, 55 и 96. К 9 августа картой можно было расплатиться на четырех трамвайных маршрутах.