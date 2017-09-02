В Уфе оборудуют новый сквер

Источник: мэрия Уфы

Администрация Уфы облагораживает новый сквер, который находится рядом с торговым центром «Мир», что на проспекте Октября.

— Сейчас на месте устанавливают светильники. Всего их будет восемь. По периметру сквера мы уложим рулонный газон. Наши сотрудники готовят места для деревьев. Работы еще много, — рассказали в городской администрации.