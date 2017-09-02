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16:13 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе оборудуют новый сквер

На месте устанавливают элементы освещения.

Источник: мэрия Уфы

Администрация Уфы облагораживает новый сквер, который находится рядом с торговым центром «Мир», что на проспекте Октября.

— Сейчас на месте устанавливают светильники. Всего их будет восемь. По периметру сквера мы уложим рулонный газон. Наши сотрудники готовят места для деревьев. Работы еще много, — рассказали в городской администрации.

Уже сейчас в сквере готово металлическое ограждение, бордюры и брусчатка. Чуть позже здесь появятся скамейки, липы и парковка. Напомним, что работы по благоустройству сквера начались летом 2017 года.

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