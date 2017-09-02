В Британии предложили миллион долларов за разгадку шахматной головоломки

Источник: РИА "Новости"

Так называемая «задача о восьми ферзях» известна с 1850 года. Ее суть заключается в том, чтобы расставить на стандартной шахматной доске в 64 клетки восемь ферзей таким образом, чтобы ни один из них не атаковал другого.

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Эту задачу может решить и человек, а при усложнении условий (то есть увеличении размера поля и количества фигур), с головоломкой справляется компьютерная программа.

Однако, когда размер доски увеличивается до 1000 на 1000 клеток, программа перестает справляться с решением.

Поэтому учёные предложили всем желающим попробовать себя и придумать алгоритм для решения задачи или же доказать, что его нет в принципе.