Велосипед получил школьник, спасший девочку от насильника в Актау

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 2 сен — Sputnik. Полиция подарила велосипед школьнику, который спас девочку от насильника в Актау, передает региональный сайт tumba.kz.

Одиннадцатилетний Акжол Сансызбай в конце августа спас семилетнюю девочку от изнасилования. Проходя мимо стройки, мальчик услышал крики и увидел девочку, которую тащил на стройку незнакомец. Школьник вступился за девочку и спас ее от беды. Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам.

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На торжественной линейке 2 сентября в честь Дня знаний героя поздравили с началом учебного года, отметив, что он стал примером для всех остальных.

«Это очень смелый поступок и очень приятно, что у нас в городе есть такие ребята. Мы решили, что велосипед станет не просто подарком, благодарностью за отвагу, но и приобщит подростка к здоровому образу жизни», — цитирует сайт представителя местной полицейской службы Эльвиру Касанову.