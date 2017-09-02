Велосипед получил школьник, спасший девочку от насильника в Актау
Велосипед вручили Аманжолу полицейские во время торжественной школьной линейки.
Велосипед вручили Аманжолу полицейские во время торжественной школьной линейки.
АСТАНА, 2 сен — Sputnik. Полиция подарила велосипед школьнику, который спас девочку от насильника в Актау, передает региональный сайт tumba.kz.
Одиннадцатилетний Акжол Сансызбай в конце августа спас семилетнюю девочку от изнасилования. Проходя мимо стройки, мальчик услышал крики и увидел девочку, которую тащил на стройку незнакомец. Школьник вступился за девочку и спас ее от беды. Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам.
На торжественной линейке 2 сентября в честь Дня знаний героя поздравили с началом учебного года, отметив, что он стал примером для всех остальных.
«Это очень смелый поступок и очень приятно, что у нас в городе есть такие ребята. Мы решили, что велосипед станет не просто подарком, благодарностью за отвагу, но и приобщит подростка к здоровому образу жизни», — цитирует сайт представителя местной полицейской службы Эльвиру Касанову.
СМИ отмечает, что это не первый случай, когда дети Мангистауской области спасают людей. В конце прошлого года школьник из села Бейнеу Галымжан Кузембаев спас из горящего дома трех соседских детей. Ребенок не стал дожидаться приезда пожарных, бросился в огонь и по очереди вытащил троих испуганных малышей. Тогда пожарные наградили восьмиклассника почетной медалью «За отвагу на пожаре» и подарили ему велосипед.