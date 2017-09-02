Школьные уроки будут длиться по 40 минут

Он отметил, что это связано с переходом на пятидневку. Вопрос о пятидневной учебной неделе каждая школа решает сама, отметили специалисты МОН РК. Решение принимает администрация школы совместно с родительской общественностью.

С этого года во многих столичных школах будут установлены питьевые фонтаны и ученические шкафчики в начальном звене. В 80-й школе они уже есть. Отметим, что эта гимназия одна из редких школ, которая может позволить себе учиться в одну смену. Она открылась по улице Косшегулулы, 17/2 в январе прошлого года. В этом году гимназия открыла 10 первых классов, 8 из которых с казахским языком обучения.