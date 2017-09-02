Под Батайском ликвидировали стихийную свалку
Из городского бюджета на расчистку территории и вывоз мусора выделили 4,25 млн рублей.
Из городского бюджета на расчистку территории и вывоз мусора выделили 4,25 млн рублей.
Жители микрорайона «Солнечный» Ростовской области добились ликвидации стихийной свалки. Как стало известно из официальных источников, из городского бюджета на расчистку территории и вывоз мусора выделили 4,25 млн рублей. Работы по вывозу мусора проводились постепенно и начались 23 марта текущего года.
По информации управления ЖКХ администрации г. Батайска, объем вывезенных отходов — около 14 тыс. куб. м. Отходы вывозились на официальный полигон, расположенный в Самарском сельском поселении Азовского района Ростовской области.