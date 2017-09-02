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18:20 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Под Батайском ликвидировали стихийную свалку

Из городского бюджета на расчистку территории и вывоз мусора выделили 4,25 млн рублей.

Жители микрорайона «Солнечный» Ростовской области добились ликвидации стихийной свалки. Как стало известно из официальных источников, из городского бюджета на расчистку территории и вывоз мусора выделили 4,25 млн рублей. Работы по вывозу мусора проводились постепенно и начались 23 марта текущего года.

По информации управления ЖКХ администрации г. Батайска, объем вывезенных отходов — около 14 тыс. куб. м. Отходы вывозились на официальный полигон, расположенный в Самарском сельском поселении Азовского района Ростовской области.

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