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18:41 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске начался сезон охоты

Сезон завершится 15 ноября.

С сегодняшнего дня десятки тысяч охотников устремились в лес. Со 2-го сентября разрешено охотиться на водоплавающую, степную и болотную дичь.

«За сезон разрешается отстреливать трех диких гусей и 4 десятка уток. Сезон завершится 15 ноября. Но добывать куропаток, рябчиков и тетеревов можно будет до 31 января 2018 года», — сообщили в департаменте по охране животного мира Новосибирской области.

В связи с началом сезона в МЧС охотников призывают позаботиться о своей безопасности.

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