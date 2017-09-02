В Новосибирске начался сезон охоты
Сезон завершится 15 ноября.
Сезон завершится 15 ноября.
С сегодняшнего дня десятки тысяч охотников устремились в лес. Со 2-го сентября разрешено охотиться на водоплавающую, степную и болотную дичь.
«За сезон разрешается отстреливать трех диких гусей и 4 десятка уток. Сезон завершится 15 ноября. Но добывать куропаток, рябчиков и тетеревов можно будет до 31 января 2018 года», — сообщили в департаменте по охране животного мира Новосибирской области.
В связи с началом сезона в МЧС охотников призывают позаботиться о своей безопасности.