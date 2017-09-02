Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малахова уволили с Первого канала после письма Путину
Ученые выяснили, почему люди любят гулять с собаками
Глава МИД Германии: Меркель совершила серьезную ошибку
На борту вылетевшего из Москвы самолета умерла пассажирка
МИД Украины направил ноту протеста Болгарии
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Китай близок к совершению революции в подводном флоте – СМИ
СМИ: Турчинов расстроен приветствием Нацгвардии
Как выглядит самая привлекательная девушка этого лета (фото)
Девушка бросила диеты и получила идеальную фигуру (фото)
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
17Королевская катастрофа
10Акупунктура для собак и кошек
18:01 (мск), источник: Российская газета

С орбиты МКС показали арку Крымского моста

Российский космонавт Сергей Рязанский, работающий на борту Международной космической станции опубликовал новые уникальные снимки строительства моста через Керченский пролив.

На фотографиях с борта МКС хорошо видны последние изменения, произошедшие на объекте. В частности видно, что две встречных направления по которым возводится переход, теперь соединила железнодорожная арка.

— За строительством моста через Керченский пролив следим и мы с борта Международной космической станции, — написал в Instagram Сергей Рязанский. — На фотографиях, как раз, ее отчетливо видно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Российские космонавты, работающие не борту МКС, регулярно публикуют свежие фотографии с борта международной станции, на которых видны разные этапы сооружения мостового перехода в Керченском проливе.

В феврале нынешнего года космонавт Олег Новицкий и опубликовал снимки «стройки века» в своем аккаунте в Instagram. Новицкий признался, что мост через Керченский пролив искренне его восхитил.

Во время загрузки произошла ошибка.

А почти год назад, 1 сентября 2016 года, фотографии моста разместил другой российский космонавт Олег Скрипочка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Соединяя берега: об уникальности ажурной арки Керченского моста
Во время загрузки произошла ошибка.
30 августа© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Владимир Пацак
Крымку аркского моста не видно ничерта
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
Информация о росте числа погибших в ДТП в 2018 году не подтвердилась
Польские политики потребовали от России военных репараций
МИД вручил ноту протеста дипломату США из-за готовящихся обысков
СМИ: Дания начала обсуждение проекта против «Северного потока-2»
Курс биткоина установил новый исторический максимум
На Украине открыли дело о нарушении сбыта билетов на Евровидение
Шарапова ответила на критику Возняцки
Спорт
В Мадриде бьются за Россию: анонс субботних игр отбора ЧМ-2018 Испания и Италия в Мадриде выяснят, кто займет первое место в их отборочной группе, Украина и Турция в Харькове сойдутся не на жизнь, а на смерть
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь