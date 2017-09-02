С орбиты МКС показали арку Крымского моста
Российский космонавт Сергей Рязанский, работающий на борту Международной космической станции опубликовал новые уникальные снимки строительства моста через Керченский пролив.
Российский космонавт Сергей Рязанский, работающий на борту Международной космической станции опубликовал новые уникальные снимки строительства моста через Керченский пролив.
На фотографиях с борта МКС хорошо видны последние изменения, произошедшие на объекте. В частности видно, что две встречных направления по которым возводится переход, теперь соединила железнодорожная арка.
— За строительством моста через Керченский пролив следим и мы с борта Международной космической станции, — написал в Instagram Сергей Рязанский. — На фотографиях, как раз, ее отчетливо видно.
Российские космонавты, работающие не борту МКС, регулярно публикуют свежие фотографии с борта международной станции, на которых видны разные этапы сооружения мостового перехода в Керченском проливе.
В феврале нынешнего года космонавт Олег Новицкий и опубликовал снимки «стройки века» в своем аккаунте в Instagram. Новицкий признался, что мост через Керченский пролив искренне его восхитил.
А почти год назад, 1 сентября 2016 года, фотографии моста разместил другой российский космонавт Олег Скрипочка.