Николай Лукашенко поучаствовал в благотворительном забеге
Организаторы забега о благодарят его участников и рассказывают о сути благотворительной акции.
Организаторы забега о благодарят его участников и рассказывают о сути благотворительной акции.
Младший сын главы государства Николай Лукашенко принял участие в благотворительном забеге, чтобы помочь тяжело больным детям, сообщили эфире выпуска новостей столичного телеканала СТВ. Забег прошел в Острошицком городке, участие в нем приняли сотни человек. Это акция, участники которой должны пробежать 100 тысяч километров. Ее организаторы перечислят деньги в Республиканскую детскую больницу, средства пойдут на закупку оборудования.
«Нам очень нужен биохимический анализатор для детей с заболеваниями крови. Мы планируем также купить роботизированный тренажер», — говорит главврач Республиканской детской больницы Галина Родионова.
Забег продлится до 4 сентября, чтобы стать его участником достаточно зарегистрироваться в социальных сетях.