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17:17 (мск), источник: Sputnik.by

Николай Лукашенко поучаствовал в благотворительном забеге

Организаторы забега о благодарят его участников и рассказывают о сути благотворительной акции.

Источник: Sputnik.by

Младший сын главы государства Николай Лукашенко принял участие в благотворительном забеге, чтобы помочь тяжело больным детям, сообщили эфире выпуска новостей столичного телеканала СТВ. Забег прошел в Острошицком городке, участие в нем приняли сотни человек. Это акция, участники которой должны пробежать 100 тысяч километров. Ее организаторы перечислят деньги в Республиканскую детскую больницу, средства пойдут на закупку оборудования.

«Нам очень нужен биохимический анализатор для детей с заболеваниями крови. Мы планируем также купить роботизированный тренажер», — говорит главврач Республиканской детской больницы Галина Родионова.

Забег продлится до 4 сентября, чтобы стать его участником достаточно зарегистрироваться в социальных сетях.

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