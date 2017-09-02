Николай Лукашенко поучаствовал в благотворительном забеге

Младший сын главы государства Николай Лукашенко принял участие в благотворительном забеге, чтобы помочь тяжело больным детям, сообщили эфире выпуска новостей столичного телеканала СТВ. Забег прошел в Острошицком городке, участие в нем приняли сотни человек. Это акция, участники которой должны пробежать 100 тысяч километров. Ее организаторы перечислят деньги в Республиканскую детскую больницу, средства пойдут на закупку оборудования.