Казахстанка выиграла номинацию на «Миссис Вселенная 2017»
Конкурсантка «Миссис Вселенная 2017» от Казахстана Камиля Канапьянова выиграла титул «Mrs Popularity». Об этом она сообщила на своей странице.
Конкурсантка «Миссис Вселенная 2017» от Казахстана Камиля Канапьянова выиграла титул «Mrs Popularity». Об этом она сообщила на своей странице.
Об этом она сообщила на своей странице Instagram, передает корреспондент Tengrinews.kz. Конкурс проходит в Дурбане (ЮАР).
«Сегодня был первый день награждения. Причем очень спонтанный. Теперь я Mrs Popularity Universe 2017 Я счастлива получить именно эту номинацию, как признание моей многолетней работы. Теперь я не только самая популярная мамочка Казнета, а самая популярная во всей вселенной по версии @mrsuniverse_2017. Но впереди еще основной день награждения! Сегодня в 22:00 по Астане будут объявлены топ-25, топ-5 и Миссис Вселенная 2017! Поэтому я не расслабляюсь и надеюсь получить главную корону», — написала Камиля.
Отметим, что прямой эфир Миссис Вселенная состоится в 22:00 по Астанинскому времени на Sky tv. Его можно посмотреть на сайте www.skyradio.co.za.
«На самом деле, эти награды оказались для нас очень неожиданными. Нас о них не предупреждали и попросили переодеться во время генеральной репетиции. Хорошо, что я захватила с собой свое любимое платье. На церемонии я была единственная в коротком и не в блестящем, да и финальное платье у меня самое стильное, чуть позже увидите», — делится впечатлениями со своими подписчиками конкурсантка.