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17:15 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанка выиграла номинацию на «Миссис Вселенная 2017»

Конкурсантка «Миссис Вселенная 2017» от Казахстана Камиля Канапьянова выиграла титул «Mrs Popularity». Об этом она сообщила на своей странице.

Источник: Tengrinews

Об этом она сообщила на своей странице Instagram, передает корреспондент Tengrinews.kz. Конкурс проходит в Дурбане (ЮАР).

«Сегодня был первый день награждения. Причем очень спонтанный. Теперь я Mrs Popularity Universe 2017 Я счастлива получить именно эту номинацию, как признание моей многолетней работы. Теперь я не только самая популярная мамочка Казнета, а самая популярная во всей вселенной по версии @mrsuniverse_2017. Но впереди еще основной день награждения! Сегодня в 22:00 по Астане будут объявлены топ-25, топ-5 и Миссис Вселенная 2017! Поэтому я не расслабляюсь и надеюсь получить главную корону», — написала Камиля.

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Отметим, что прямой эфир Миссис Вселенная состоится в 22:00 по Астанинскому времени на Sky tv. Его можно посмотреть на сайте www.skyradio.co.za.

«На самом деле, эти награды оказались для нас очень неожиданными. Нас о них не предупреждали и попросили переодеться во время генеральной репетиции. Хорошо, что я захватила с собой свое любимое платье. На церемонии я была единственная в коротком и не в блестящем, да и финальное платье у меня самое стильное, чуть позже увидите», — делится впечатлениями со своими подписчиками конкурсантка.

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