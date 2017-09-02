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18:23 (мск), источник: АиФ Прикамье

В пермском зоопарке белые медведи ждут пополнения

Зоологи предполагают, что спасённый медвежонок Сэрику скоро станет папой.

Сотрудники пермского зоопарка предполагают, что пара белых медведей ждёт пополнения.

«В июле и августе белые медведи с превеликим удовольствием ели растительные корма, в том числе листья деревьев и кустарников. Очень понравились медведям предложенные им ветки малины. Милка всё реже заходит в воду, мало играет, много ест и спит. Часто происходят стычки между молодыми медведями, при которых Милка остается на берегу, загоняя Сэрику в воду. Зоологи зоопарка объясняют изменение поведения самки её возможной беременностью», — рассказали о жизни белых медведей в зоопарке.

Напомним, четыре года назад волонтёры спасли на Ямале медвежонка с простреленной лапой. Малыша вывезли с острова Белый на большую землю. Приютить осиротевшего и травмированного Сэрику (в переводе его имя означает «Дух острова») согласились в пермском зоопарке.

В пару к нему привезли самочку из зоопарка Казани. Милку выкармливала мама и потому она изначально была крупнее своего нового приятеля. Да и по характеру медведица отличалась.

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