В пермском зоопарке белые медведи ждут пополнения

Сотрудники пермского зоопарка предполагают, что пара белых медведей ждёт пополнения.

«В июле и августе белые медведи с превеликим удовольствием ели растительные корма, в том числе листья деревьев и кустарников. Очень понравились медведям предложенные им ветки малины. Милка всё реже заходит в воду, мало играет, много ест и спит. Часто происходят стычки между молодыми медведями, при которых Милка остается на берегу, загоняя Сэрику в воду. Зоологи зоопарка объясняют изменение поведения самки её возможной беременностью», — рассказали о жизни белых медведей в зоопарке.

Напомним, четыре года назад волонтёры спасли на Ямале медвежонка с простреленной лапой. Малыша вывезли с острова Белый на большую землю. Приютить осиротевшего и травмированного Сэрику (в переводе его имя означает «Дух острова») согласились в пермском зоопарке.