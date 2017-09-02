В пермском зоопарке белые медведи ждут пополнения
Зоологи предполагают, что спасённый медвежонок Сэрику скоро станет папой.
Зоологи предполагают, что спасённый медвежонок Сэрику скоро станет папой.
Сотрудники пермского зоопарка предполагают, что пара белых медведей ждёт пополнения.
«В июле и августе белые медведи с превеликим удовольствием ели растительные корма, в том числе листья деревьев и кустарников. Очень понравились медведям предложенные им ветки малины. Милка всё реже заходит в воду, мало играет, много ест и спит. Часто происходят стычки между молодыми медведями, при которых Милка остается на берегу, загоняя Сэрику в воду. Зоологи зоопарка объясняют изменение поведения самки её возможной беременностью», — рассказали о жизни белых медведей в зоопарке.
Напомним, четыре года назад волонтёры спасли на Ямале медвежонка с простреленной лапой. Малыша вывезли с острова Белый на большую землю. Приютить осиротевшего и травмированного Сэрику (в переводе его имя означает «Дух острова») согласились в пермском зоопарке.
В пару к нему привезли самочку из зоопарка Казани. Милку выкармливала мама и потому она изначально была крупнее своего нового приятеля. Да и по характеру медведица отличалась.