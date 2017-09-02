Пострадавший в Румынии был доставлен в Молдову SMURD
Сегодня утром была завершена миссия экипажа SMURD по доставке мужчины, гражданина нашей страны, который пострадал в результате
Сегодня утром была завершена миссия экипажа SMURD по доставке мужчины, гражданина нашей страны, который пострадал в результате
Пациент в возрасте 42 лет был доставлен на скорой помощи типа C1 интенсивной терапии и по пути был под наблюдением врачей и парамедиков SMURD.
Бригада из Республики Молдова доехала в город Орадя вчера и после 11 часов в пути ей удалось доставить мужчину в Кишиневский Институт неотложной медицины. В пути он находился под наблюдением и доставлен в Кишинев в стабильном состоянии.
Пациент продолжит лечение в травматологическом отделении больницы.
Согласно информации Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, за последний квартал это третий случай доставки граждан нашей страны
Аналогичный случай произошел 20 июля, когда SMURD доставил домой двух молдаван, пострадавших в результате