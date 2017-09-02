Пострадавший в Румынии был доставлен в Молдову SMURD

Источник: Noi.md

Пациент в возрасте 42 лет был доставлен на скорой помощи типа C1 интенсивной терапии и по пути был под наблюдением врачей и парамедиков SMURD.

Бригада из Республики Молдова доехала в город Орадя вчера и после 11 часов в пути ей удалось доставить мужчину в Кишиневский Институт неотложной медицины. В пути он находился под наблюдением и доставлен в Кишинев в стабильном состоянии.

Пациент продолжит лечение в травматологическом отделении больницы.

Согласно информации Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, за последний квартал это третий случай доставки граждан нашей страны из-за рубежа Мобильной службой скорой медицинской помощи и реанимации.