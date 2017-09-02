Чрезвычайно жаркая погода ожидает жителей Казахстана 3 сентября

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 3 сентября по всей территории Казахстана синоптики представили на сайте РГП «Казгидромет».

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, местами Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 16 до 18 градусов тепла, днём 32−34 тепла.

В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 16 до 18 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 30−32 градусов.

В Акмолинской области ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью 13−18 градусов тепла. Днём от 29 до 34 градусов тепла.

В Актюбинской области переменная облачность, днём местами пройдут дожди, возможно усиление ветра, гроза. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 32−37 градусов.

В Алматинской области облачно, осадков не ожидается. Ночью от 15 до 20 градусов, днём от 30 до 35 градусов тепла.

В Атырауской области переменная облачность. Ночная температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 29 до 34 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается ветер 15−20 м/с. Температура воздуха составит от 5 до 10 градусов ночью и от 27 до 32 градусов тепла днём.

В Жамбылской области 3 сентября синоптики обещают переменную облачность, местами ожидается ветер 15−20 м/с. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов ночью, от 36 до 41 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области пройдут дожди. Местами ожидается гроза, возможен град, днём местами усиление ветра 15−20 м/с с пыльной бурей Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов тепла, днём от +23 до +28 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области в ближайшие сутки малооблачно, но без осадков. Ночью температура воздуха 10−15 градусов тепла, днём ожидается от +27 до +32.

В Костанайской области осадков не ожидается. Ночью на территории региона ожидается от +10 до +15 градусов по Цельсию, днём от +29 до +34.

В Кызылординской области синоптики обещают жаркую погоду, местами ожидается ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от +18 до +23, днём от +36 до +41 градуса.

В Мангыстауской области переменная облачность, местами пройдут дожди. Днём местами усилится ветер, будет отмечаться гроза. Ночная температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Температурный фон днём составит от 33 до 38 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от +7 до +12 градусов ночью и от +27 до +32 днём.

В Северо-Казахстанской области облачно, осадков не ожидается. Ночью и утром местами ожидается туман. Ночью температура воздуха от +8 до +13 градусов, днём от +25 до +30 градусов по Цельсию.