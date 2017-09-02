Чрезвычайно жаркая погода ожидает жителей Казахстана 3 сентября
Синоптики предупреждают казахстанцев о высокой пожарной опасности.
Синоптики предупреждают казахстанцев о высокой пожарной опасности.
Прогноз погоды на 3 сентября по всей территории Казахстана синоптики представили на сайте РГП «Казгидромет».
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В Астане переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 16 до 18 градусов тепла, днём 32−34 тепла.
В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 16 до 18 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 30−32 градусов.
В Акмолинской области ясная погода без осадков. Температура воздуха ночью 13−18 градусов тепла. Днём от 29 до 34 градусов тепла.
В Актюбинской области переменная облачность, днём местами пройдут дожди, возможно усиление ветра, гроза. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 32−37 градусов.
В Алматинской области облачно, осадков не ожидается. Ночью от 15 до 20 градусов, днём от 30 до 35 градусов тепла.
В Атырауской области переменная облачность. Ночная температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 29 до 34 градусов по Цельсию.
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В Жамбылской области 3 сентября синоптики обещают переменную облачность, местами ожидается ветер 15−20 м/с. Температура воздуха составит от 18 до 23 градусов ночью, от 36 до 41 градусов тепла днём.
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В Карагандинской области в ближайшие сутки малооблачно, но без осадков. Ночью температура воздуха 10−15 градусов тепла, днём ожидается от +27 до +32.
В Костанайской области осадков не ожидается. Ночью на территории региона ожидается от +10 до +15 градусов по Цельсию, днём от +29 до +34.
В Кызылординской области синоптики обещают жаркую погоду, местами ожидается ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от +18 до +23, днём от +36 до +41 градуса.
В Мангыстауской области переменная облачность, местами пройдут дожди. Днём местами усилится ветер, будет отмечаться гроза. Ночная температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. Температурный фон днём составит от 33 до 38 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха составит от +7 до +12 градусов ночью и от +27 до +32 днём.
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