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18:26 (мск), источник: Sputniknews.kz

Полиция по неизвестной причине перекрыла улицы на левом берегу Астаны

АСТАНА, 2 сен — Sputnik. Полицейские по неизвестной причине перекрыли пересечение улиц Алматы и Туркестан на левобережье Астаны, передает корреспондент Sputnik Казахстан с места событий.

Источник: Sputniknews.kz

Прохожих и автомобили не пропускают через дорогу, объясняя это требованиями безопасности. На место прибыли машины скорой помощи и противопожарной службы.

Происходящее вызвало интерес прохожих: по информации корреспондента Sputnik Казахстан, на месте собрались около 70 человек.

В пресс-службе столичного департамента внутренних дел обещали предоставить ответ позднее.

«Мой знакомый живет в этом здании для рабочих комплекса. Он сказал мне где-то час назад, что происходит что-то наподобие забастовки. Я с ним переписывался, он не выходит из комнаты и в безопасности», — сказал очевидец, не пожелавший представиться.

К месту проехали два автобуса с полицейскими.

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