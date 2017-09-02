Полиция по неизвестной причине перекрыла улицы на левом берегу Астаны

Прохожих и автомобили не пропускают через дорогу, объясняя это требованиями безопасности. На место прибыли машины скорой помощи и противопожарной службы.
Происходящее вызвало интерес прохожих: по информации корреспондента Sputnik Казахстан, на месте собрались около 70 человек.
В пресс-службе столичного департамента внутренних дел обещали предоставить ответ позднее.
«Мой знакомый живет в этом здании для рабочих комплекса. Он сказал мне где-то час назад, что происходит что-то наподобие забастовки. Я с ним переписывался, он не выходит из комнаты и в безопасности», — сказал очевидец, не пожелавший представиться.
К месту проехали два автобуса с полицейскими.