Учитель пообещал выпустить четырехсерийную версию «Матильды»

Источник: РИА "Новости"

«Будет фильм и четырехсерийный сериал», — рассказал режиссер.

Премьера фильма Матильда была запланирована на 6 октября. Однако в конце августа Алексей Учитель заявил о переносе премьеры на 23 октября. Он отмечал, что «в этом нет ничего криминального». По его словам, «причины технические, связанные с работой театра и другими планами».

Фильм рассказывает о судьбе балерины Матильды Кшесинской и ее отношения с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором Николаем I.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская обращалась в прокуратуру с требованием проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи».