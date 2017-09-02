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22:42 (мск), источник: РБК

Учитель пообещал выпустить четырехсерийную версию «Матильды»

Режиссер Алексей Учитель планирует в 2019 году выпустить сериал «Матильда» из четырех частей. Об этом он рассказал ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Будет фильм и четырехсерийный сериал», — рассказал режиссер.

Премьера фильма Матильда была запланирована на 6 октября. Однако в конце августа Алексей Учитель заявил о переносе премьеры на 23 октября. Он отмечал, что «в этом нет ничего криминального». По его словам, «причины технические, связанные с работой театра и другими планами».

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Фильм рассказывает о судьбе балерины Матильды Кшесинской и ее отношения с цесаревичем Николаем Александровичем, будущим последним российским императором Николаем I.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская обращалась в прокуратуру с требованием проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи».

Противники выхода фильма 1 августа провели молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

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