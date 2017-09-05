Непростой фрукт. Диетолог — о том, как правильно есть груши

Кому грушу, а кому кожицу от неё? Кому плоды, а кому листья? Оказывается, разные части этого вкусного фрукта полезны при разных заболеваниях и состояниях здоровья.

Рассказывает старший научный сотрудник клиники Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина:

— Ценность груши определяется тем, что при всех её прекрасных вкусовых качествах она низкокалорийна. В свежих плодах всего 47 ккал на 100 грамм — почти как у яблок. А вот калорийность сушёных груш может достигать 300 ккал на 100 грамм. При этом как таковых витаминов в груше не так много. Например, витамина С — не более 10% от суточной нормы. Остальных — ещё меньше. Зато в мякоти груш содержится пектин (пищевые волокна), который улучшает работу кишечника, способствует снижению повышенного уровня холестерина, выведению некоторых нежелательных веществ, которые могут попадать в наш организм.

Есть в груше также минеральные вещества: кобальт, калий, фолиевая кислота (это витамин В9). Калий полезен для сердца, обладает лёгким мочегонным эффектом, то есть выводит избыточную жидкость из организма. Фолиевая кислота и кобальт — кроветворные элементы, необходимы для синтеза клеток крови.

Кожица груш богата биологически активными веществами, такими, как различные биофлавоноиды, дубильные вещества, а также гликозид арбутин, который обладает антисептическими свойствами. Кстати, это вещество используется в фармакологической промышленности, входит в состав некоторых препаратов для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей. Правда, арбутин содержится по большей части не в плодах, а в листьях груши. Поэтому отвар из листьев груш иногда рекомендуется в народной медицине для профилактики и лечения воспалительных заболеваний органов мочевыводящего тракта.

Дубильные вещества, которые содержатся в кожице груши, очень полезны при склонности к диарее. Получается такой парадокс: мякоть груш обладает послабляющим действием, а вот кожица, точнее, отвар из неё, содержит дубильные вещества, которые, наоборот, помогают нормализовать опорожнение кишечника. Поэтому отвар и компоты из груш рекомендуются в лечебном питании при заболеваниях кишечника с диареей. Но при этом не рекомендуется съедать из компота мякоть груш. Иначе может возникнуть обратный эффект.

Откуда «камни» в груше?

Какой бы вкусной и полезной груша ни была, ограничения для её употребления есть. Многие, наверное, замечали, что мякоть груш отличается от мякоти других плодов. Она имеет зернистую структуру. Это обусловлено присутствием так называемых каменистых клеток, которые имеют очень твёрдую клеточную оболочку, такая особенность груш. И поэтому при заболеваниях органов пищеварения в острой фазе после употребления груш могут возникнуть проблемы: болевой синдром, послабления стула. Потому что эти грубые клеточные оболочки раздражают воспалённую слизистую пищеварительного тракта. Поэтому при гастритах, колитах сырые груши не рекомендуются.

Также к грушам нужно относиться с осторожностью тем, кто страдает синдромом раздражённого кишечника с диареей. Если таких проблем нет, то груш можно есть столько, сколько хочется. Особенно в сезон, потому что ароматные спелые груши, которые вызревают в нашей полосе, к сожалению, радуют нас не круглый год.

Есть ещё некоторые ограничения. Поскольку в грушах много углеводов, при сахарном диабете стоит употреблять их с осторожностью и отдавать предпочтение кисло-сладким сортам.