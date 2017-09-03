«Союз МС-04» отстыковался от МКС

Как рассказали агентству, корабль в ближайшее время покинет район расположения МКС и отойдет на безопасное расстояние, чтобы начать спуск к Земле при помощи двигателей. Примерно в 3:59 мск «Союз МС-04» должен войти в плотные слои атмосферы и начать торможение. Космонавты вернутся на Землю около 4:22 мск. Район приземления находится в 148 км от казахстанского города Джезказган в Карагандинской области.