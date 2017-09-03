Экипаж с МКС приземлится в Карагандинской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Трое членов экипажа Международной космической станции (МКС) в воскресенье вернутся на Землю в спускаемой капсуле транспортного космического корабля «Союз МС-04», сообщает ТАСС.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Трое членов экипажа Международной космической станции (МКС) в воскресенье вернутся на Землю в спускаемой капсуле транспортного космического корабля «Союз МС-04», сообщает ТАСС.
Космонавты перешли с МКС на борт «Союза МС-04» перед возвращением на Землю. Она приземлится
На Землю вернутся российский космонавт Федор Юрчихин, астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон, которая пробыла на орбитальной станции год — с 17 ноября 2016 года. Юрчихин и Фишер прибыли на орбиту 20 апреля 2017 года, продолжительность их пребывания в космическом полете составит к моменту посадки 135 суток.