«Союз МС-04» с тремя членами экипажа МКС вернулся на Землю

На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер. До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции МКС 53/54 работу на орбите продолжат российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.

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Пегги Уитсон, полет для которой стал третьим в карьере, отправилась на МКС 17 ноября 2016 года вместе с российским космонавтом Олегом Новицким и французским астронавтом Тома Песке.

Новицкий и Песке вернулись на Землю на корабле «Союз МС-03» 2 июня 2017 года, а пребывание на станции американки решено было продлить.

Таким образом, Уитсон провела на орбите 290 дней и побила рекорд по пребыванию в космосе среди женщин (до этого итальянка Саманта Кристофоретти провела на МКС 199 дней). Кроме того, она также провела больше всего времени (суммарно — более 650 дней) в космосе среди всех астронавтов NASA. По суммарному времени пребывания в открытом космосе Уитсон после проведения четырех выходов за время последнего полета занимает третье место в мире — 60 часов 21 минута (в сумме за 10 выходов в её карьере).

Российский космонавт Федор Юрчихин также выходил в открытый космос со своим коллегой Сергеем Рязанским.

Космонавты провели снаружи станции семь часов 34 минуты – на полтора часа больше запланированного срока.

За это время они запустили на орбиту пять наноспутников: «ТС530-Зеркало», который будет прогнозировать движение МКС, два спутника «Танюша», которые поздравят жителей Земли с 60-летием запуска первого искусственного спутника, «Томск-ТПУ-120», который также передаст послание на 11 языках, и аппарат «ТНС-0» № 2, на котором будет отработана российская платформа для малых спутников.

Кроме того, Юрчихин и Рязанский подготовили малый исследовательский модуль (МИМ-2) «Поиск» к дальнейшим выходам из него в открытый космос, провели эксперименты по использованию клейкой ленты для восстановления поврежденной поверхности станции и по оценке степени вредного воздействия микрофлоры на поверхность МКС. Кроме того, космонавты провели эксперимент по анализу вредных выбросов двигателей ориентации станции.

Для Юрчихина выход стал девятым в его карьере, для Рязанского — четвертым.