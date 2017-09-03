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07:10 (мск), источник: Nur.kz

Дочь Тасмагамбетова сделала Алматы подарок на миллиард тенге

Асель с супругом построили школу.

Дочь казахстанского посла в России Имангали Тасмагамбетова и супруга Кенеса Ракишева построила школу в присоединенном к Алматы поселке Акжар Наурызбайского района, передает NUR.KZ.

Об этом в своих аккаунтах в Instagram рассказали бизнесмены Бейбит Алибеков и Кайрат Кудайбергенов.

«Моя подруга Асель и ее фонд Саби реализовали мечту — мечту учиться для 1200 детей поселка Акжар, Наурызбайского района. Не взяв ни копейки у государства, она построила школу-гимназию для 1200 детей, состоящую из 10 блоков, общей площадью 11 625 квадратных метров.

Асель и друзья дарят школу всем жителям поселка и передают на баланс Акимата.

Асель вникала в каждый незначительный процесс, чтобы построить действительно современную школу для наших детей, — сообщил Бейбит Алибеков.

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Рассказал о новой школе и Кайрат Кудайбергенов.

«Подарок ученикам от бизнесменов на 1 миллиард 725 миллионов тенге.

Сегодня Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова (Фонд «Саби») подарили поселку Акжар новую школу! 1 725 000 000 тенге, 11 625 квадратных метров, 10 блоков, 1200 мест — вот информация в цифрах о новой школе в поселке Акжар.

Это достойнейший поступок, который должен стать примером для многих крупных бизнесменов. Дети поселка Акжар получили невероятный подарок на праздник 1 сентября! — рассказал Кудайбергенов.

Он отметил, что Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова не просто проинвестировали проект, но сами участвовали в его реализации, согласовывая каждую деталь, каждую мелочь, которая могла бы отразиться на качестве новой школы. Поэтому она получилась такой светлой, очень практичной, инновационной и продуманной.

«В школе установлены самые лучшие классы, суперстоловая, спортзал, которому позавидует некоторые фитнес залы, даже установлены инновационные аппараты «Aqua Point», бесплатная сверхчистая вода для учеников и преподавателей (проект молодых бизнесменов, которые выиграли грант от фонда «Саби» на развитие бизнеса).

То есть фонд не только дал безвозмездный грант, но и поддержал молодых бизнесменов, сделав заказ у ребят на их аппараты и установив их в новой школе.

Я могу с уверенностью сказать, что гимназия #174 поселка Акжар станет одной из лучших школ в стране по качеству, оснащению и надеюсь по уровню образования.

Именно такие примеры и инициативы должны быть флагманом социальной ответственности бизнеса! Спасибо вам Кенес и Асель! Вы настоящие патриоты страны! — написал бизнесмен.

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