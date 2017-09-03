Дочь Тасмагамбетова сделала Алматы подарок на миллиард тенге

Дочь казахстанского посла в России Имангали Тасмагамбетова и супруга Кенеса Ракишева построила школу в присоединенном к Алматы поселке Акжар Наурызбайского района, передает NUR.KZ.

Об этом в своих аккаунтах в Instagram рассказали бизнесмены Бейбит Алибеков и Кайрат Кудайбергенов.

«Моя подруга Асель и ее фонд Саби реализовали мечту — мечту учиться для 1200 детей поселка Акжар, Наурызбайского района. Не взяв ни копейки у государства, она построила школу-гимназию для 1200 детей, состоящую из 10 блоков, общей площадью 11 625 квадратных метров.

Асель и друзья дарят школу всем жителям поселка и передают на баланс Акимата.

Асель вникала в каждый незначительный процесс, чтобы построить действительно современную школу для наших детей, — сообщил Бейбит Алибеков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYigMQ3lFag/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Доброго вечера из новой подаренной школы-гимназии #174 для 1200 детей Наурызбайского района) Фонд @sabyfoundation</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Beibit Alibekov (@alibekovkz) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-02T12:45:11+00:00">Sep 2, 2017 at 5:45am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Рассказал о новой школе и Кайрат Кудайбергенов.

«Подарок ученикам от бизнесменов на 1 миллиард 725 миллионов тенге.

Сегодня Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова (Фонд «Саби») подарили поселку Акжар новую школу! 1 725 000 000 тенге, 11 625 квадратных метров, 10 блоков, 1200 мест — вот информация в цифрах о новой школе в поселке Акжар.

Это достойнейший поступок, который должен стать примером для многих крупных бизнесменов. Дети поселка Акжар получили невероятный подарок на праздник 1 сентября! — рассказал Кудайбергенов.

Он отметил, что Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова не просто проинвестировали проект, но сами участвовали в его реализации, согласовывая каждую деталь, каждую мелочь, которая могла бы отразиться на качестве новой школы. Поэтому она получилась такой светлой, очень практичной, инновационной и продуманной.

«В школе установлены самые лучшие классы, суперстоловая, спортзал, которому позавидует некоторые фитнес залы, даже установлены инновационные аппараты «Aqua Point», бесплатная сверхчистая вода для учеников и преподавателей (проект молодых бизнесменов, которые выиграли грант от фонда «Саби» на развитие бизнеса).

То есть фонд не только дал безвозмездный грант, но и поддержал молодых бизнесменов, сделав заказ у ребят на их аппараты и установив их в новой школе.

Я могу с уверенностью сказать, что гимназия #174 поселка Акжар станет одной из лучших школ в стране по качеству, оснащению и надеюсь по уровню образования.