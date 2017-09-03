В Японии официально объявили о помолвке принцессы Мако
После этого по закону Мако потеряет свой титул и превратится в простую японскую гражданку.
После этого по закону Мако потеряет свой титул и превратится в простую японскую гражданку.
ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Принцесса Мако, старшая из внучек и внуков нынешнего императора Японии Акихито, официально помолвлена со своим бывшим однокурсником. Об этом в воскресенье объявило управление делами императорского двора Японии.
Изначально объявление о помолвке должно было быть сделано 8 июля, но было отложено в связи со стихийным бедствием на
Известие о предстоящей помолвке принцессы Мако стало большим событием для Японии, жители которой всегда пристально следят за новостями об императорской семье.
После этого по закону Мако потеряет свой титул и превратится в простую японскую гражданку.