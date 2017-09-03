С 4 по 14 сентября в Бугульме прекратится вещание ряда теле- и радиоканалов

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В связи с проведением работ по покраске мачты на передающем ретрансляторе в Бугульме филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» с 4 по 14 сентября, с 8.00 до 18.00, планируется прекращение работы передатчиков эфирного телевизионного и радиовещания, сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РТ.