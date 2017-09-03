С 4 по 14 сентября в Бугульме прекратится вещание ряда теле- и радиоканалов
Временное отключение каналов связано с проведением работ по покраске мачты на передающем ретрансляторе.
Временное отключение каналов связано с проведением работ по покраске мачты на передающем ретрансляторе.
(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В связи с проведением работ по покраске мачты на передающем ретрансляторе в Бугульме филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» с 4 по 14 сентября, с 8.00 до 18.00, планируется прекращение работы передатчиков эфирного телевизионного и радиовещания, сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по РТ.
В это время не будут работать: «Первый канал», «Телевидение «Татарстан — Новый Век», «Россия 1», «Петербург 5 канал», «НТВ», «Матч ТВ», «ПЯТНИЦА», программы первого и второго мультиплексов, а также радиоканалы «Радио «Татарстан — Новый Век», «Авторадио».