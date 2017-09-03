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07:08 (мск), источник: Sputniknews.kz

Жара ожидается в восьми областях Казахстана в воскресенье

Летний зной не собирается уступать осени и сохранится в Казахстане в воскресенье, 3 сентября.

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Источник: Sputniknews.kz

поАСТАНА, 3 сен — Sputnik. Жаркую погоду принесет воскресный день казахстанцам: летняя погода сохранится в восьми областях республики 3 сентября, сообщает Казгидромет.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, местами Южно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областях ожидается сильная жара.

На западе республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на остальной территории ожидается погода без осадков.

Местами по республике усилится ветер, на западе с пыльной бурей, на севере местами — туман.

В Мангыстауской, Актюбинской областях днем местами усилится ветер, будет отмечаться гроза. В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, возможен град, днем местами усиление ветра 15−20 м/с с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. В Карагандинской области днем местами ожидается гроза.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, местами Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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