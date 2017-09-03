Жара ожидается в восьми областях Казахстана в воскресенье
Летний зной не собирается уступать осени и сохранится в Казахстане в воскресенье, 3 сентября.
Летний зной не собирается уступать осени и сохранится в Казахстане в воскресенье, 3 сентября.
поАСТАНА, 3 сен — Sputnik. Жаркую погоду принесет воскресный день казахстанцам: летняя погода сохранится в восьми областях республики 3 сентября, сообщает Казгидромет.
В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, местами
На западе республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на остальной территории ожидается погода без осадков.
Местами по республике усилится ветер, на западе с пыльной бурей, на севере местами — туман.
В Мангыстауской, Актюбинской областях днем местами усилится ветер, будет отмечаться гроза. В
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