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07:31 (мск), источник: Tengrinews

В казахстанских школах вводится «пятидневка». Все подробности

В Министерстве образования и науки Казахстана подробно рассказали о механизмах введения пятидневной учебной недели, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Учебный год не увеличивается и привычный режим будет сохранен, уверяют в ведомстве. Учебный год начался в сентябре и завершится как обычно 25 мая. Еще в июне был издан приказ Министерства образования и науки «Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2017—2018 учебного года в организациях среднего образования». Согласно документу, продолжительность учебного года, как и ранее, составляет 32 недели для предшкольных классов, 33 недели — для первых классов, 34 недели — для 2−11 классов.

Что касается каникул, здесь также никаких изменений нет. Учащиеся 1−11 классов отдыхают осенью 7 дней, зимой 10 дней и весной 13 дней, а в предшкольных классах: осенние — 7 дней, зимние — 14 дней, весенние — 15 дней. Кроме того, как и прежде, в феврале предусмотрены дополнительные каникулы в предшкольных и 1 классах — 7 дней. Кроме того, министерством проводится последовательная работа по сокращению учебной нагрузки на детей.

«Мы утвердили Методические рекомендации по выполнению домашних заданий и таким образом количество времени на его выполнение должно сократиться примерно на треть по сравнению с тем, как было. Выполнение домашнего задания не должно превышать: во 2 классе 50 мин, в 3−4 классах 70 минут, в 5−6 классах — 90 минут, в 7−9 классах — 110 минут, в 10−11 классах — 130 минут», — говорится в сообщении.

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Не задаются домашние задания на праздники и каникулы. Исключение составляет чтение художественной литературы, выполнение проектных работ, решение задач для углубленного изучения математики первоклассникам — только по чтению со второго полугодия. Таким образом, мы считаем, что произойдет значительное снижение нагрузки на ученика. Помимо этого, с нового учебного года длительность урока составит 40 минут — также, как и в Назарбаев интеллектуальных школах. Получается, при 40 минутной длительности уроков высвобождается 30 минут времени, и когда будет поставлен дополнительный урок, время пребывания учащихся увеличивается всего на 10 минут в день и это по большому счету не увеличит нагрузку. Учебные программы и количество часов, отводимых на изучение каждого учебного предмета, не меняются.

Новые санитарные правила позволяют школам внедрить пятидневку с 1 по 11 классы. Это касается всех общеобразовательных школ и специализированных школ для одаренных детей. В данных организациях образования объем учебной нагрузки позволяет ее распределить на 5 дней. Однако чуть сложнее будет внедрение «пятидневки» в гимназиях и лицеях. На данный момент нормы максимальной учебной нагрузки согласно Типовым учебным планам составляют от 24 часов до 39 часов в 1−11 классах общеобразовательных школ. Новые санитарные правила регламентируют именно эту нагрузку. А ежедневную учебную нагрузку, то есть сколько уроков должно быть в день, сколько дней должны учиться, каждая школа определяет самостоятельно, согласовав при этом расписание уроков с попечительским советом или родительским комитетом исходя из условий и возможностей школ. То есть, как мы раньше говорили, из года в год полномочия и ответственность попечительских советов, а значит, общественности увеличивается.

На вопрос, будут ли дети учится в субботу, в ведомстве ответили:

«Здесь надо понимать, что министерством создаются условия и возможности для предоставления 2-ух дней отдыха для наших детей. Мы считаем, что министерство не должно регулировать и утверждать расписание каждой школы. Каждая школа решает этот вопрос индивидуально. Например, если в школе занятия идут в одну смену, а также учебные площади и количество кабинетов при двухсменном обучении позволяют заниматься в пятидневном режиме, то школа совместно с попечительским советом или родительским комитетом принимает решение в пользу пятидневки. И подавляющее большинство школ смогут перейти на пять дней учебы. Понятно, что школы, ведущие занятия в три смены, перейти на пятидневку не смогут. Это объективно. Как выше говорилось, несколько сложнее в гимназиях и лицеях, где кроме основных часов, имеются гимназический и лицейский компоненты. В нашей стране таких школ не так много: около 300 гимназий и лицеев из 7100 школ республики. В них в начальных классах также имеется возможность вместиться в 5 дней, а что касается старших классов, то в связи с большим объемом кружковой и проектной деятельности здесь несколько часов придется выносить на субботние дни. В данном случае, мы рекомендуем все же в субботу не ставить сложные предметы, а проводить уроки по физической культуре, начальной военной подготовке, кружки, секции, конкурсы и экскурсии. К тому же в связи с задачей по проведению некоторых предметов на базе музеев и других историко-культурных объектов ряд уроков можно проводить в виде экскурсий вне стен школы».

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