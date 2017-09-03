На 4 дня Набережные Челны останутся без горячей воды
(Набережные Челны, 3 сентября, «Татар-информ», Евгений Сироткин). На 4 дня Набережные Челны останутся без горячей воды. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в
(Набережные Челны, 3 сентября, «Татар-информ», Евгений Сироткин). На 4 дня Набережные Челны останутся без горячей воды. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в
В городе началась финишная подготовка к осенней опрессовке тепловых сетей. Филиал АО «Татэнерго» — Набережночелнинские тепловые сети приступает к заключительному этапу мероприятий, проводимых в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.
Осенний этап гидравлических сетей пройдет с 5 по 8 сентября.