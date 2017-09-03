Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малахова уволили с Первого канала после письма Путину
Найден оптимальный уровень потребления овощей и фруктов
Назван продукт, резко увеличивающий риск сердечного приступа
На борту вылетевшего из Москвы самолета умерла пассажирка
МИД Украины направил ноту протеста Болгарии
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
«Абрамс» даже не полезет в бой»: СМИ о схватке с Т-90
СМИ: встреча Путина и Орбана грозит кошмаром ЕС
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
10В Саудовской Аравии начался Хадж
10Акупунктура для собак и кошек
11:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

На 4 дня Набережные Челны останутся без горячей воды

(Набережные Челны, 3 сентября, «Татар-информ», Евгений Сироткин). На 4 дня Набережные Челны останутся без горячей воды. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Набережночелнинских тепловых сетей.

В городе началась финишная подготовка к осенней опрессовке тепловых сетей. Филиал АО «Татэнерго» — Набережночелнинские тепловые сети приступает к заключительному этапу мероприятий, проводимых в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Осенний этап гидравлических сетей пройдет с 5 по 8 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Альметьевске запустят социальный проект по прокату велосипедов
Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы
В МИД отреагировали на обыски российских загранучреждений в США
Россия уничтожила все запасы боеприпасов с люизитом
МИД России: ядерное испытание КНДР создает серьезную угрозу миру
Умар Джабраилов списал инцидент со стрельбой на «нервный срыв»
Ураган «Харви» повредил объекты с токсичными отходами в Техасе
Колумбийские повстанцы заявили об убийстве россиянина
Спорт
Отбор к ЧМ-2018. «Арбитру игры Украина — Турция надо извиниться» Наставник национальной команды Турции Мирча Луческу после поражения от Украины раскритиковал арбитров поединка. О главных матчах отбора к ЧМ-2018, прошедших накануне
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь